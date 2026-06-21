Kenneth Pérez pointe un couac défensif chez les Oranges, pourtant vainqueurs 5-1 de la Suède dans le groupe F du Mondial. L’analyste d’ESPN est si mécontent qu’il attribue un 5/10 au collectif.

Sur le plateau de « WK Praat », Hans Kraay junior souligne les difficultés de Micky van de Ven, courtisé par le FC Barcelone, face au remplaçant suédois Anthony Elanga : « Virgil van Dijk et Van de Ven ont alors connu de grandes difficultés. Elanga était déchaîné et ne pouvait plus être arrêté. »

« Pour un défenseur, c’est terrible quand un adversaire fonce droit sur vous. Elanga, lui, vient tout simplement vers vous. Ça déstabilise », analyse l’expert des Oranje après la prestation de Van de Ven, aligné comme arrière gauche.

Perez enfonce le clou en soulignant que Van de Ven est « rapide comme l’éclair, mais souvent mal positionné. Face à un adversaire aussi vif que lui, son placement déficient a été flagrant sur le but encaissé. »

« Van de Ven est très nerveux et c’est précisément pour cela que je lui ai mis une note insuffisante », poursuit Perez dans son analyse du latéral. « Il est extrêmement nerveux, et c’est mon avis général sur lui. Aujourd’hui, il était très médiocre avec le ballon. Il met Gakpo en valeur, mais, honnêtement, Van de Ven ne me convainc pas en tant qu’arrière gauche. Il est agité avec le ballon et, défensivement, c’est insuffisant. Seule sa vitesse lui permet souvent de s’en sortir. »

Tout comme Kraay, Perez lui attribue la note de 5. « Je pense qu’il lui est difficile de s’améliorer, justement parce qu’il est extrêmement rapide. Et qu’il veut donc tout faire très vite », conclut Perez, qui se montre critique. « Jorrel Hato, lui, fait preuve de sérénité dans son jeu. C’est bien sûr un meilleur footballeur. Mais il n’a ni la vitesse ni l’expérience. »

Le présentateur Milan van Dongen suggère alors d’aligner Jorrel Hato ou Nathan Aké à gauche de la défense. « Non, qu’il reste où il est », tranche Kraay, défendant son homologue.