Pelé : "Maradona était incomparable"

Pelé, la légende du football mondial, a encore une fois fais part de son immense estime envers Diego Maradona, disparu la semaine dernière.

Pelé a qualifié Diego Maradona d '«incomparable», tout en exprimant sa conviction que la mort de son «grand ami» devrait apprendre aux gens à «s’admirer davantage» et à répandre un peu plus d’amour.

Le monde du sport a été secoué la semaine dernière lorsque la grande icône argentine Maradona est décédée à l'âge de 60 ans des suites d'une insuffisance cardiaque.

L'ancienne superstar brésilienne Pelé, qui a maintenant 80 ans, a laissé entendre qu'il était lassée d'être comparée à Maradona. Le duo sud-américain étant largement considérée depuis de nombreuses années comme la plus douée de tous les temps.

Plus d'équipes

Des stars mondiales telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont nourri un peu plus ce débat ces derniers temps, mais Pelé a dit que chercher qui a raison dans ces discussions ne rime à rien et que cela dépendait de l'appréciation de chacun.

Dans un nouvel hommage à Maradona, après celui de la semaine dernière, Pelé a écrit sur les réseaux sociaux ce jeudi : "Beaucoup de gens ont adoré nous comparer toute leur vie. Tu as été un génie qui a enchanté le monde. Un magicien avec le ballon à ses pieds. Une vraie légende. Mais par-dessus tout ça, pour moi, tu seras toujours un grand ami, avec un cœur encore plus grand. Aujourd'hui, je sais que le monde serait bien meilleur si nous pouvions moins nous comparer et commencer à nous admirer davantage. Alors, je veux dire que tu es incomparable".

L'article continue ci-dessous

Le virtuose Maradona a honoré 91 sélections pour son pays entre 1977 et 1994, marquant 34 buts au niveau international.

Pelé était désolé de ne pas avoir eu la chance de dire au revoir à Maradona en personne, mais il a déclaré que le vainqueur de la 1986 avait réussi à être influent, même à travers son décès. Dans son message, posté sur Instagram, Pelé a ajouté: "Ta trajectoire a été marquée par l'honnêteté. Et à ta manière unique et particulière, tu nous a appris que nous devons aimer et dire" Je t'aime "beaucoup plus souvent. Ton départ rapide ne m'a pas laissé te le dire, alors je vais juste l'écrire: je t'aime, Diego. "

"O Rei" a ensuite illustré l'amitié avec El Pibe avec une série de photos, datant de plusieurs décennies, à commencer par une première rencontre quand un jeune Maradona regardait Pelé jouer de la guitare. "Mon grand ami, merci beaucoup pour tout notre voyage", a écrit Pelé. "Un jour, au paradis, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je lèverai mon poing en l'air en triomphe sur le terrain sans célébrer un but. Ce sera parce que je pourrai enfin t'embrasser à nouveau."