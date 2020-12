Maradona, Messi, Ronaldo... Jesus s'essaye aux comparaisons !

Qui est le plus grand joueur de l'histoire ? L'entraîneur de Benfica a son idée...

Une légende s'en est allée. Les comparaisons n'ont pas tardé. Ce n'est un secret pour personne, Diego Maradona, décédé à l'âge de 60 ans il y a quelques jours, était considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Aux côtés de deux icônes de l'ère moderne : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le premier a joué pour , le et la depuis sa sortie du centre de formation du . Le second a suivi les traces de son défunt compatriote en devenant une présence talismanique à Barcelone. Les deux peuvent prétendre avoir connu un succès sur le terrain similaire à Diego Maradona, bien que la gloire de la ait jusqu'ici échappé aux deux. Mais depuis des années, le débat n'a jamais cessé entre les différents observateurs.

"Messi n’a rien. Il n’a pas de passion"

Jorge Jésus, entraîneur du Lisbonne, pense qu'un homme qui a guidé son pays vers la gloire mondiale en 1986 continue de se tenir au-dessus de quelques superstars dans le présent, sans que personne ne puisse égaler la folie de ce qu'il représentait aux yeux du monde et de tout un peuple.

“Maradona, il était le meilleur joueur de l’histoire, avec Pelé. Pelé est toujours là, il est vivant. Maradona était le plus grand, non seulement pour qui il était en tant que génie et joueur, mais pour la façon dont il l’a montré. J’ai fait la différence. C’était un top mondial, mais il avait une passion pour le football, il est né pour être footballeur, il est né avec tout", a ainsi confié Jorge Jésus, qui au-delà de ses qualités balle aux pieds, retient surtout de Diego Maradona sa folie et sa passion iconiques.

"Ce n’est pas un produit sur lequel on a travaillé, il est né comme ça. L’amour, c’était tout le sentiment qu’il avait avec le ballon. Aujourd’hui, entre les deux meilleurs du monde, Cristiano Ronaldo en a, Messi n’a rien. Il n’a pas de passion. Messi est un grand joueur, remarquez. Je pense que Maradona était exceptionnel, en ce sens, même comparé à tous les autres”, a ensuite ajouté le technicien. Une chose est sûre, les hommages continuent d'affluer du monde entier à la suite du décès de Diego Maradona. Parmi les plus marquants, celui de Lionel Messi qui après avoir marqué sous les couleurs du a enlevé son maillot pour faire découvrir celui du "Pibe de Oro".