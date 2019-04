Pelé hospitalisé dans la nuit de mardi à mercredi

La légende brésilienne de 78 ans a été hospitalisée dans la nuit de mardi à mercredi, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

L'international brésilien, triple vaiqueur de la (1958, 1962, 1970) a été hospitalisé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris, selon RMC Sports. Ses jours ne sont pas en danger ; il aurait été pris d'une crise de tétanie et de fièvre dans la nuit, avant d'être transporté à l'hôpital par précaution.

Pelé était en pour rencontre Kylian Mbappé, qu'il avait félicité sur Twitter lors du Mondial de l'été dernier en où le natif de Bondy avait grandement participé au sacre des Bleus. Cette rencontre était initialement prévue à l'automne dernier, mais avait été reportée en raison de l'état de santé du Brésilien. L'ancien joueur de Santos avait déjà dû renoncer à allumer la flamme olympique lors des Jeux de Rio en 2016 et était apparu diminué lors du tirage au sort de la dernière Coupe du monde.

"En vrai, il n’est pas si beau que moi (rires) ! Plus sérieusement, ce qui nous rapproche, c’est cette capacité qu’il a de résoudre le jeu. C’était l’un de mes grands atouts pendant ma carrière, celui de comprendre et de trouver une solution en une seconde, avec par exemple des changements d’orientation. Il me ressemble de ce côté-là", confiait Pelé mardi, lors de la rencontre des deux champions.

"Dans le foot, on ne sait pas toujours tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Enfin, apprendre non, c’est quand on est enfant qu’on apprend. Mais on peut toujours améliorer son jeu, ses mouvements. Si je peux lui donner un conseil, c’est de prendre soin de son corps et de lui. La technique, il l’a déjà. Le physique est l’aspect le plus important pour un athlète de nos jours. Il n’a pas besoin de partir du PSG. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu’il va devenir le meilleur du monde. Ça, c’est important. Si on doit faire une comparaison avec Pelé, Pelé n’est jamais sorti de Santos pour être le meilleur joueur du monde."

