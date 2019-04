Pour Pelé, Mbappé peut "marquer 1000 buts dans sa carrière"

Présent à Paris pour y rencontrer l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, le Brésilien Pelé voit grand pour le champion du monde français.

Le Roi Pelé a rencontre le Prince Mbappé ce mardi à Paris. Les comparaisons entre les deux joueurs n'ont cessé d'exister depuis quelques mois tant les deux sont des phénomènes de précocité et les flatteries de la part de l'un et de l'autre via des médias interposés depuis la remportée par l'équipe de l'été dernier. Avant de rencontrer Kylian Mbappé, Pelé a donné plusieurs interviews se confiant sur le natif du Bondy. Le Brésilien lui prédit un grand futur et le voit même capable de marquer 1000 buts dans sa carrière.

"Que Mbappé marque 1000 buts ? Je l'espère! Pour moi, c'est possible. Rester dans le même club ? Dans le football actuel, c'est un peu différent de ce que j'ai connu. Cela dépend de l'argent qu'on va lui proposer, il a besoin de vivre (rires) ! C'est la grande différence aujourd'hui. Pour lui, ce serait mieux de toujours jouer dans le même club car il aime son équipe mais il doit aussi prendre soin de sa vie dans le futur. Les footballeurs ont une carrière très courte donc après il doivent penser à vivre. C'est important d'y réfléchir", a expliqué Pelé.

"Mbappé mérite le Ballon d'Or"

"Je pense que même si l'on compte les buts au ‘city stade’, les buts à la ‘PlayStation’, je ne pourrai pas égaler la barre des 1000 buts. C'est vraiment loin... On va essayer de se rapprocher du mieux qu'on peut mais je pense que j'en serai encore loin à la fin de ma carrière", a retorqué de son côté l'ancien attaquant de l'AS qui compte également ses buts lors des matches d'entraînements.

La seule crainte de Pelé pour le jeune français, une trajectoire à la Ronaldo, minée par les blessures, des propos accordés à RMC Sport : "Chez lui, le football c'est inné, c'est un don, un cadeau de Dieu. Je lui souhaite de ne pas se blesser et toujours garder une condition physique parfaite. Aujourd'hui, le football est plus physique que technique. Il sera toujours marqué de près pendant les matches, surveillé, donc il devra faire attention à son corps. Je suis Mbappé depuis deux ans et j’espère qu’il aura la même chance que moi tout au long de sa carrière, qu’il aille en sélection et qu’il n’ait pas la moindre blessure, ça c’est très important".

La légende du football brésilien voit Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or très prochainement : "Au vu de ses performances actuelles et du jeu qu’il nous offre, je pense qu’il mérite le Ballon d'Or, sans aucun doute. J’espère qu’il en aura l’occasion un jour. C’est dur de ressortir un favori car il y a aussi d’autres jeunes qui sont bons en ce moment. Mais oui, c’est sûr, Mbappé est actuellement l’un des meilleurs".