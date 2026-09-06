Pedri, la star du Barça, a affirmé que le match face à Valence avait été difficile, malgré la victoire sur le score de cinq buts à zéro.

Le Barça s'est imposé largement face à Valence sur le score de (5-0) au stade Mestalla, dans une rencontre au cours de laquelle le club catalan a imposé sa domination totale, prenant seul la tête de la Liga et envoyant un message fort avant le coup d'envoi de son parcours en Ligue des champions.

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Pedri a déclaré surla chaîne Movistar : « Certains diront que c'était un match facile à cause du score, mais les choses ne sont jamais faciles ici. C'est un match pour maintenir notre confiance en nous à un haut niveau et continuer à engranger les points. »

Il a poursuivi : « Les gens veulent toujours un attaquant qui inscrit 40 buts. Nous avons des joueurs capables de le faire. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer en pointe de l'attaque. Nous ne manquerons pas de buts cette année. »

Pedri a ajouté : « Les gens disent que Rodri et moi ne nous comprenons pas, mais jouer avec lui est très confortable. Il perd rarement le ballon et aide beaucoup en défense. Nous allons apprendre à mieux nous connaître et, avec davantage de matches, nous deviendrons meilleurs. »

Il a conclu : « Merci pour les applaudissements au stade Mestalla. C'est vraiment quelque chose de spécial de les entendre sur le terrain d'un adversaire. Je leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison, quant à nous, nous devons chercher à tout gagner. Nous sommes le Barça. »

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