Pedri répond à l'intérêt du PSG

Cité proche du PSG, Pedro González López vient de répondre à l’intérêt du club de la capitale.

Arrivé à la tête du Paris Saint-Germain cet été, Luis Enrique veut faire du PSG, une équipe gagnante et compétitive en Europe. En effet, le technicien espagnol met en place son plan et de jeu, même si c’est difficile à définir avec un stage de pré-saison compliqué au Japon.

« Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses »

Ancien sélectionneur de la Roja, Luis Enrique aime les joueurs techniques et peut faire venir de nombreux joueurs espagnols à Paris. Parmi ceux-ci Pedri, qui est récemment cité proche de signer au PSG. Mais ce dernier ne se voit pas encore quitter Barcelone de sitôt. Puisqu’il se sent à l’aise et aimé, dit le milieu de terrain de 20 ans. Dans un entretien accordé à La Vanguardia, le joueur des Culés a été interrogé sur un possible intérêt du PSG. Visiblement, le milieu de terrain espagnol n'a pas prévu de quitter le Barça cet été.

« Je ne suis pas au courant des offres, ce sont mes représentants qui s'en occupent. Je me concentre sur ce qui me concerne, à savoir m'entraîner, jouer et profiter. Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club, il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté. Je pense que c'est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps », a-t-il déclaré.

C’est la deuxième sortie médiatique du jeune milieu barcelonais pour s’éloigner du PSG. Dans une récente interview accordée à Teledeporte, Pedri a répondu aux rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain : « Le PSG ? Ce n’est pas ce que j’ai en tête. C'est la vérité. Je ne sais pas si Luis Enrique va signer ou non. En tout cas, je suis sûr qu’il serait un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain », avait-il déclaré.