PSG : Pedri prêt à rejoindre Luis Enrique ?

La jeune pépite du FC Barcelone a répondu aux rumeurs l'envoyant au PSG.

Avec l'arrivée imminente de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain en lieu et place de Christophe Galtier, l'effectif du club de la capitale risque de changer assez nettement dans les prochaines semaines, et les prochains mois. L'ancien sélectionneur de la Roja aime les joueurs techniques et de nombreux joueurs espagnols risquent d'être liés à Paris.

"Ce n'est pas ce que j'ai en tête"

Le premier d'entre eux et pas des moindre n'est autre que le jeune Pedri. Le milieu de terrain du FC Barcelone a explosé au plus haut niveau de manière soudaine et précoce et a rapidement bénéficié de la confiance de Luis Enrique en sélection nationale, qui n'a pas hésité à l'appeler et lui donner des responsabilités.

De là à convaincre le jeune produit de la Masia de changer d'air cet été ou dans les prochains mois ? Compliqué à dire. Si Pedri est bien au Barça et que le club catalan n'a aucune intention de le vendre, lui comme Gavi représentant l'avenir du club catalan, ce dernier ne ferme aucune porte.

"Luis Enrique sera un bon entraîneur pour le PSG"

Dans une interview accordée à Teledeporte, Pedri a répondu aux rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain : "Le PSG ? Ce n’est pas ce que j’ai en tête. C'est la vérité. Je ne sais pas si Luis Enrique va signer ou non. En tout cas, je suis sûr qu’il serait un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain".

L'Espagnol touche du bois pour continuer sa formidable ascension et sait que la santé sera primordiale pour durer et exceller au plus haut niveau : "Je vais travailler dur pour avoir la chance de ne pas me blesser, pour réduire les risques au maximum et pour profiter tout simplement du football.

"Gagner la Liga ? Les gens y accordent peu d'importance, mais dans le vestiaire, nous le faisons beaucoup. C'est le prix de l'équipe la plus régulière. C'est plus complaisant", a conclu Pedri. Le nouveau chouchou des fans du Barça est bien en Catalogne et compte bien marquer l'histoire de son club formateur.