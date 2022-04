Pays-Bas : Koeman va succéder à Van Gaal en 2023

Ronald Koeman reprendra le poste de sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde 2022, la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) ayant confirmé la nouvelle après le diagnostic de cancer de Louis van Gaal. Koeman avait déjà dirigé les Pays-Bas entre 2018 et 2020 avant de partir pour occuper le poste de d'entraîneur du FC Barcelone.

Koeman heureux de retrouver la sélection

L'homme de 59 ans, qui a également travaillé en Premier League avec Southampton et Everton, est au chômage depuis qu'il a été licencié par les Blaugrana en octobre, mais il reviendra dans le giron international en 2023. Il s'est exprimé après que l'annonce ait été faite mercredi. "Je me réjouis de cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par insatisfaction".

"Mon séjour s'est bien passé, les résultats étaient bons et le déclic avec les internationaux était bon. Nous allons bientôt continuer sur cette voie. C'est une certitude pour moi", a expliqué le technicien. La directrice du football professionnel de la KNVB, Marianne van Leeuwen, a ajouté : "Nous sommes très heureux que Ronald revienne l'année prochaine. Lors de son précédent 'mandat' en tant qu'entraîneur national, on était très satisfait de son travail et des résultats". Les Pays-Bas ont agi rapidement pour trouver un successeur à l'emblématique Van Gaal, lequel a récemment déclaré lutter contre un cancer.

La KNVB a été très réactive

L'homme de 70 ans a reçu une radiothérapie et a promis d'emmener son pays à la Coupe du monde au Qatar, tout en insistant sur le fait que sa maladie n'est pas en phase terminale. Selon M. Van Leeuwen, la KNVB a réagi rapidement pour trouver un remplaçant à long terme à M. Van Gaal après avoir été informée de sa maladie. "Je ne voulais pas attendre pour combler la succession de Louis van Gaal", a-t-il déclaré. "Après tout, la relève de la garde interviendra à un moment atypique ; la fin de l'année civile, une période pendant laquelle les entraîneurs de haut niveau sont sous contrat depuis longtemps. Dès la mi-janvier, nous avons donc décidé de contacter Ronald, qui était disponible. Nous sommes ensuite parvenus à un accord en quelques conversations", a-t-il révélé. Retour au bercail pour Koeman.