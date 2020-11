Pays-Bas - Espagne 1-1, amical sans vainqueur, mais pas sans saveur

Au vu des deux clients qui se faisaient face, il s'agissait forcément d'un match amical de prestige.Il y avait en effet du beau monde des deux côtés du pré dans ce match entre les et l' ce mercredi soir.

Et l'Espagne prenait les devants dès la 20e minute grâce à l'ancien joueur du Sergio Canales d'une frappe du gauche qui faisait mouche suite à un service d'Alvaro Morata.

On retrouvait d'ailleurs le duo Morata-Canales à la demi-heure de jeu avec cette fois une passe de ce dernier pour le premier cité. L'attaquant de la Juve voyait ensuite sa tentative repousée par Bizot.

L'Espagne, solide défensivement lors du premier acte, allait conserver cet avantage au repos. Mais les locaux ne l'entendaient pas de cette oreille et c'est le Mancunien Donny Van de Beek qui égalisait pour relancer le match à l'entrée de la seconde période, du gauche, suite à un centre de Wijndal au coeur d'une arrière-garde espagnole attentiste.

