Patrick Vieira devrait rester à l'OGC Nice

Malgré le départ de ceux qui l'ont attiré sur la Cote d'Azur, Patrick Vieira serait motivé pour poursuivre son aventure avec Nice.

Les supporters de l'OGC Nice peuvent être rassurés. La saison prochaine, et à moins d'un improbable revirement de situation, leur équipe devrait encore être entrainée par Patrick Vieira. Au club depuis l'été dernier, et auteur d'une première campagne plus que satisfaisante du coté de l'Allianz Riviera (7e au classement de la ), l'ancien international français aurait donné son accord pour poursuivre sa mission. C'est ce que révèle le quotidien L'Equipe dans son édition de jeudi.

Vieira a un contrat avec le Gym qui court jusqu'en 2021. Cependant, malgré cet engagement, il y avait un doute quand au fait qu'il allait rester avec cette équipe. Et pour cause; Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, les deux hommes qui avaient oeuvré pour sa venue ne sont plus là. Le club ayant été racheté, ils ont laissé leur place à d'autres dirigeants, dont le nouveau président Gauthier Ganaye. Par ailleurs, la rumeur d'une possible approche de l'OL afin de prendre la suite de Bruno Genésio chez les Gones a circulé dernièrement dans la presse française.

L'article continue ci-dessous

Il aurait reçu les garanties qu'il espérait pour le mercato

Le champion du monde 1998 avait une clause dans son contrat qui lui permettait de partir s'il le souhaitait en cas de changement au niveau de la direction. Il ne l'a pas activée, et aujourd'hui il est pleinement investi dans le projet niçois. Il veut rester et ses nouveaux supérieurs font aussi tout pour le retenir. L'arrivée au poste de directeur technique de Gilles Grimandi, son ex-coéquipier à et ami de longue date, s'inscrit en ce sens.

Vieira va poursuivre avec Nice, et il aura aussi les moyens de construire une équipe telle qu'il imagine. Pas illimités certes, mais ses décideurs sont prêts à lui faire confiance et répondre à certaines de ses demandes pour le mercato. Si le départ d'Allan Saint-Maximin l'été prochain est quasi acquis, celui du jeune algérien Youcef Atal a été totalement écarté. D'autre part, le successeur de Lucien Favre aurait réçu l'assurance de pouvoir compter sur un bon renfort en défense. En somme, il a toutes les raisons de vouloir continuer son aventure avec les Aiglons, surtout qu'il apprécie beaucoup sa vie dans la région azuréenne.

À noter qu'à sept journées de la fin du championnat, le Gym peut encore ambitionner finir à une place européenne. Dante et ses coéquipiers, qui se déplacent à Rennes dimanche, n'ont que trois points de retard sur le 4e rang, celui occupé par l'ASSE et qui donne directement accès à la phase des poules de la prochaine . Vieira réussira-t-il le pari de ramener les Niçois en Europa ?