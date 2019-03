Nice : Gilles Grimandi nouveau directeur technique

L'OGC Nice a indiqué ce mardi que Gilles Grimandi était le nouveau directeur technique du club.

Gilles Grimandi est le nouveau directeur technique de l'OGC Nice. Le club azuréen l'a annoncé ce mardi soir via un communiqué officiel. Grimandi, passé par le board d'Arsenal, où il était recruteur, apportera son expérience du très haut niveau au sein de l'OGCN.

"Par le passé, Gilles avait rencontré Jean-Pierre (Rivère) et Julien (Fournier), et dans les jours qui ont précédé ma prise de poste, j'avais aussi conseillé à Chien (Lee) et Paul (Conway) de le voir. Ils avaient eu un bon feeling, eux-aussi", a notamment indiqué le président Gauthier Ganaye.

"L’OGC Nice s'est doté d'infrastructures ultramodernes. Et le développement du jeune joueur du centre dans l’optique qu’il rejoigne un jour l’équipe professionnelle a toujours fait partie du modèle du club. Tout ce travail entre l’équipe première, la formation et le recrutement mérite d’être coordonné. Gilles aura les trois casquettes", a poursuivi le dirigeant.

"Comme le traduit son intitulé, le poste a une forte dimension technique et ira jusqu’à la définition de "la philosophie de jeu du club, de la formation à l'équipe première. Nous voulons qu'il se dégage davantage encore un style OGC Nice de nos équipes », poursuit Gauthier Ganaye. Il coordonnera le travail de la cellule de recrutement, et en définira les orientations, tant pour les pros que pour la formation", indique le club azuréen dans son communiqué.

"Gilles connait l'exigence du très haut niveau, l'importance du détail que cela demande. Il a l'expérience d'un très grand club, qui avait cependant une stratégie assez similaire à la nôtre, à savoir le recrutement de jeunes joueurs talentueux, en particulier en France à une certaine période. Nous allons former un trio avec Gilles et Patrick. Etre aligné est essentiel".

De son côté, l'ancien joueur et recruteur d'Arsenal n'a pas caché sa satisfaction. "Je considère le fait de rejoindre l'OGC Nice comme une chance. Après 20 ans passés à Arsenal, je suis heureux de retrouver la France, dans un projet qui me rappelle mes premières heures anglaises", a-t-il expliqué. "Je suis évidemment ravi que nos chemins se croisent de nouveau. Mais je n’aimerais pas que des raccourcis soient faits, que l’on s’imagine que je me suis décidé sur un coup de tête parce que Patrick était à Nice. Je viens pour le projet du club. Nous avons longuement échangé à ce sujet avec Gauthier et Patrick, pour partager nos visions et discuter du mode de fonctionnement. Nous sommes sur la même longueur d’ondes. Nous nous ressemblons tous les trois, nous avons des personnalités assez similaires, tout en étant très complémentaires dans nos différentes missions".

"Les échanges que j'ai eus m'ont conforté dans l'idée qu'il s'agit d'un club ambitieux, doté de bases solides et dont l'effectif a un réel potentiel qu'il nous appartiendra de compléter et de parfaire. Je m’installerai à Nice au quotidien dès la fin du mois, mais je suis d’ores et déjà au travail, animé d’une grande motivation pour me montrer digne de la confiance qui m’est donnée", a conclu Gilles Grimandi.