Transferts - Atal ne quittera pas l'OGC Nice cet été

Débarqué à Nice l'été dernier depuis le club de Courtrai, Youcef Atal (22 ans), qui a brillé cette saison, ne bougera pas.

Grâce à des performances brillantes depuis son arrivée à Nice, Atal a attisé certaines convoitises sur le continent. Mais un départ n'est pas du tout d'actualité du côté de l'OGC Nice :

"Vieira sera là"

« Il ne bougera pas la saison prochaine », a affirmé Gilles Grimandi, directeur technique de l'OGCN, en conférence de presse ce jeudi. Arrivé à Nice lundi, Grimandi, qui a donné ce jeudi sa première conférence de presse, sera le troisième homme fort de l'exécutif, avec Gauthier Ganaye et Patrick Vieira,

Le cacique azuréen en a d'ailleurs profité pour évoquer le destin du coach niçois dont il semble apprécier le travail au point de le garder sur le banc des Aiglons pour la prochaine campagne :

Vieira et Nice visent l'Europe

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit là la saison prochaine. Je le vois très impliqué au quotidien et je ne suis pas inquiet sur le futur, il est investi à un point que je ne soupçonnais même pas. Après, je ne suis pas naïf non, plus, je sais que Patrick sera sur les short list de plusieurs grands clubs. Il sera courtisé mais c'est quelqu'un qui a du mal à partir quand il est bien quelque part et qui est très intéressé par le projet niçois. Ici, on a tous les éléments pour grandir.", a dit Grimandi, qui connaît bien le tacticien français pour l'avoir côtoyé longuement à :

"Cela m'arrange qu'il soit là, ce sera plus facile pour moi mais le projet est plus global, il va au-delà de Patrick. Ici, le centre de formation et le centre d'entrainement sont extras. Avec Patrick, tout sera plus facile. Au club, les gens sont demandeurs et motivés, on devra apporter l'exigence du haut niveau. J'espère faire de belles choses.", estime encore le très expérimenté dirigeant dans des propos relayés par l'Equipe.