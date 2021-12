Pascal Dupraz (ASSE) : "Nous allons nous maintenir"

Claude Puel démis de ses fonctions de manager général, l'ASSE s'était aussitôt penchée sur sa succession. Dans l'urgence, le club stéphanois, qui pointe à la 20ème et dernière place de Ligue 1, avait identifié plusieurs profils pour tenter de redonner vie à une équipe allant tout droit en Ligue 2. L'heureux élu s'appelle Pascal Dupraz. Ce mercredi, il a tenu sa première conférence de presse à l'Étrat.

Arrivé mardi en fin d'après-midi dans le Forez, l'ancien technicien du TFC et du Stade Malherbe Caen a livré un discours fédérateur et optimiste après avoir dirigé son premier entraînement. Habitué aux missions maintien, le Savoyard n'a aucun doute sur le fait que les Verts échapperont à la relégation.

"Nous allons nous maintenir, parce que chacun d’entre nous aura donné le meilleur. On ne va pas parler du passé, on a aucun impact dessus. La première mission sera de remporter le premier match, qui a une importance capitale, c'est un match de Coupe de France. Ensuite, on se tournera sur la préparation du match face à Nantes qui va être d’un point de vue émotionnel fort pour moi", a ainsi clamé haut et fort le nouvel entraîneur de l'ASSE, honoré et flatté d'avoir été choisi par ce club mythique.

"Ici c’est une place forte du foot français"

"Je suis très fier d’avoir été choisi en qualité d’entraineur de l’ASSE. J’ai aussi beaucoup lu, il s’est beaucoup écrit, c’était presque de l’ordre du fantasme. Il y a à peine une semaine j’ai reçu un appel de Jean-François (Soucasse) pour savoir si j’étais partant pour une entrevue. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, je comprends que certains peuvent douter, mais ce n'est pas possible de refuser l'ASSE", a-t-il ajouté, bien conscient d'arriver dans un club à la ferveur importante. Un levier à utiliser selon lui.

"Ici c’est une place forte du foot français, un club de référence. Avec des supporters sans égal en France, et qu’il convient d’associer à cette volonté de rédemption. Si j’ai un premier conseil à donner : ne pas se tourner vers les résultats de nos concurrents. Il ne faut pas considérer que le fait qu’il y ait beaucoup d’équipes qui ne performent pas, cela fera que l’ASSE va se maintenir. 12 points en 18 matchs c’est sous-performer pour un club de ce standing", a insisté Pascal Dupraz. L'ASSE occupe actuellement la dernière place du classement et compte trois longueurs de retard sur la place de barragiste.