Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la raison pour laquelle l'Argentin Julian Alvarez, joueur de l'Atlético Madrid, a refusé de rejoindre Arsenal et tient à partir en direction du Barça cet été.

L'Atlético Madrid ne semble pas prêt à se séparer du joueur et à le laisser rejoindre le Barça, un rêve pour Julian lui-même, tandis qu'il fait preuve d'une grande souplesse dans le dossier de son départ vers Arsenal, qui souhaite également le recruter.

Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent sur la raison pour laquelle Julian refuse actuellement de revenir en Angleterre, si tel est le seul choix raisonnable que propose l'Atlético dans le cas où il ne voudrait pas rester au club.

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Derrière tout cela se cache une raison purement familiale. Selon la journaliste argentine Veronica Brunati, proche du joueur de l'Atlético Madrid, après la fin de son passage à Manchester City, « les permis de résidence de certains membres de sa famille ont expiré au bout d'environ deux ans, ses parents par exemple, si bien qu'ils ont été contraints de quitter l'Angleterre ou de chercher une autre voie d'immigration ».

Dans ce contexte, le joueur vit en Espagne entouré de la plupart des membres de sa famille, dont ses frères et sœurs, ce qu'il souhaite préserver.

Ainsi, outre son ambition sportive de jouer pour le Barça, où a évolué son idole Lionel Messi, il y a aussi un facteur personnel.

La source argentine a ajouté, selon le journal « Mundo Deportivo », que durant sa période à Manchester City, trouver des logements pour sa famille et ses amis représentait un défi logistique important en raison des restrictions de durée imposées aux touristes.

Le joueur souhaite vivre avec sa famille, une chose devenue quasiment impossible sous l'effet des lois strictes sur l'immigration au Royaume-Uni après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

En Espagne, une plus grande souplesse existe grâce à la loi sur l'immigration et au visa de résidence pour les membres des familles des ressortissants de l'Union européenne — en cas de double nationalité européenne, comme c'est le cas pour de nombreux Argentins —, en plus des permis de regroupement familial et de séjour de longue durée.

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Il existe également des visas autorisant les entrées multiples et des séjours plus longs, en particulier pour les ressortissants d'Amérique du Sud.