Fisnik Asllani, de la TSG 1899 Hoffenheim, serait tout proche d’un transfert chez le rival de Bundesliga, le RB Leipzig.

C’est ce que rapporte le quotidien Bild. Selon cette information, l’international kosovar n’a pas accompagné la TSG en stage de préparation en Autriche afin de finaliser le transfert vers le club saxon. L’absence de l’attaquant a été confirmée par Hoffenheim sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport, le RB ne doit plus désormais trouver un accord qu’avec Asllani sur le salaire. Les Leipzigois vont ainsi lever la clause libératoire de 30 millions d’euros du buteur, à condition de se séparer auparavant d’un autre avant-centre afin de faire de la place à Asllani dans l’effectif. Avec Romulo, Conrad Harder et le talent Samba Konate, le RB dispose actuellement de trois numéros 9, dont l’un doit partir pour qu’Asllani puisse arriver.

Où Fisnik Asllani aurait-il pu signer ?

Ces derniers mois, Asllani avait aussi régulièrement été davantage associé au Borussia Dortmund et au FC Barcelone. Son agent, Ayman Dahmani, avait déjà confirmé en mars qu’il y avait eu des discussions avec le Barça. Du côté de Dortmund, Asllani était évoqué comme une possible alternative à Serhou Guirassy, qui disposait lui aussi d’une clause libératoire, mais qu’aucun grand club n’a activée. C’est pourquoi tout porte à croire que le BVB devrait aussi aborder la saison prochaine avec Guirassy, et Leipzig a pu s’attacher les services d’Asllani.

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Asllani a rejoint Hoffenheim chez les jeunes en provenance de l’Union Berlin. Après deux prêts à l’Austria Vienne et à Elversberg, le joueur de 23 ans a explosé à Sinsheim : en 43 matches de Bundesliga avec la TSG, il totalise dix buts et neuf passes décisives. Il a disputé 16 sélections avec le Kosovo (quatre buts), après avoir auparavant également joué pour les équipes de jeunes de la DFB.