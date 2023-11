‘’Pas nécessaire de gagner la C1’’, la direction du PSG revoit ses ambitions à la baisse

Le directeur des revenus du PSG, Marc Armstrong, a fait des révélations choquantes sur les ambitions du club francilien, mardi.

Depuis son arrivée au PSG en 2011, le groupe QSI (Qatar Sports Investments) a fait de la Ligue des Champions, son objectif majeur. Le Paris Saint-Germain a d’ailleurs réalisé de gros coups sur le mercato ces dernières années pour pouvoir atteindre cet objectif. Il s’agit notamment des recrutements de Neymar, Mbappé et même de Lionel Messi. Cependant, le club n’a pu atteindre la finale de la C1 qu’à une seule reprise en 12 ans (défaite 1-0 contre le Bayern Munich en 2020, ndlr). Alors que les supporters espèrent toujours ce premier sacre en Ligue des Champions, la direction du PSG vient de faire un incroyable rétropédalage.

L’incroyable aveu de la direction du PSG

Directeur des revenus du Paris Saint-Germain depuis juin 2022, Marc Armstrong vient d’annoncer que le club ne faisait plus de la Ligue des Champions, son objectif principal dans l’immédiat. « Il n’est pas nécessaire de gagner la Ligue des Champions pour être un club de football prospère. Nous aimerions la gagner ? Oui. Au cours des quatre dernières saisons, nous avons participé à une finale et à une demi-finale. Nous sommes l’une des trois seules équipes à avoir participé à la phase à élimination directe chaque saison depuis 2012-2013, avec le Real Madrid et le Bayern Munich. Nous sommes numéro quatre au coefficient UEFA. Le président a été très direct cet été avec la nouvelle stratégie sportive disant que la Ligue des Champions n’est pas une obsession », a confié Marc Armstrong sur les antennes de la BBC.

Mbappé peut partir, le PSG ne sera pas ruiné

Non seulement, le club se libère de la pression de remporter la Ligue des Champions, mais le PSG peut aussi se passer de Kylian Mbappé. Alors que les médias ont révélé il y a quelques semaines qu’un départ de l’international français aurait un impact sur les finances du club, Marc Armstrong vient de mettre les choses au clair. « C’est un grand joueur, bien sûr, et il est important d’un point de vue sportif. Mais commercialement, nous sommes plus grands que n’importe quel joueur. Il s’agit de la marque et de ce que nous sommes en train de construire. Nous savons que nous aurons toujours une équipe compétitive sur le terrain. Il y aura toujours des investissements sur le terrain et en dehors pour continuer à grandir », poursuit-il avant de révéler que le PSG ne compte pas uniquement sur des investissements qataris. « Six de nos 35 sponsors sont originaires du Qatar. Cela représente moins de 20 % de notre chiffre d’affaires global. Il est clair que certaines marques qataries veulent s’associer à un club qatari. Qatar Airways est le sponsor de nombreuses propriétés. Ils ont été présents sur le maillot du FC Barcelone et de l’AS Roma. Les faire figurer sur notre maillot est une chose normale et vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent le faire », ajoute le directeur des revenus du Paris Saint-Germain.