"Ils n'ont pas eu de grosses occasions", le seum de Thibaut Courtois après la défaite du Real Madrid lors du Clasico

Thibaut Courtois était très frustré par la défaite du Real Madrid au Camp Nou contre le Barça lors du Clasico.

Ce dimanche 19 mars, le Real Madrid s'est incliné 2-1 sur le terrain du FC Barcelone lors de la 26e journée de la Liga.

Et comme après le désormais célèbre France-Belgique du Mondial 2018, Thibaut Courtois avait le seum comme on a pu le constater avec ses déclarations au micro de beIN SPORTS après la rencontre.

Courtois a encore le seum…

« On a joué un bon match. Ils ont eu quelques occasions au début du match et après on a pris le 0-1. On a joué un bon match, on a contrôlé le match, je ne crois pas qu'ils ont eu de grosses occasions. C'est dommage, juste avant la mi-temps, d'encaisser ce but. Je crois que ça change un peu le match car aller dans le vestiaire avec 0-1 ou 1-1 ça change le match », a expliqué le gardien du Real Madrid.

Thibaut Courtois a également regretté la maladresse de ses coéquipiers en attaque : « Je crois qu'en deuxième mi-temps c'était un peu plus fermé. On a eu beaucoup de contre-attaques, de l'espace, mais on n'a pas pris les bonnes décisions dans la dernière passe et on a oublié un peu de bien terminer. Le but (d'Asensio), malheureusement, c'est hors-jeu et après, en cherchant la victoire, ils ont mis le but. C'est dommage. Mais je ne crois pas que ça change grand-chose : perdre ou faire match nul, on devait gagner le match et on ne l'a pas fait. »

« On jouait une bonne première mi-temps mais cette année, les petits détails ne tombent pas du bon côté. On le voit avec le hors-jeu, quand je l'ai vu sur l'écran, je n'ai même pas vu la différence. C'est dommage », a ajouté Courtois.

Pour Courtois, le Barça sera champion

Avec désormais douze points de retard à douze journées de la fin, le Real Madrid est très distancé dans la course au titre.

Si Courtois affirme que le Real Madrid ne lâchera rien, il reconnaît qu'il sera très difficile de combler ces douze points qui représentent quatre défaites pour le Barça : « On jouera jusqu'au bout mais on a la Coupe et la Ligue des champions donc il reste beaucoup de matches pour nous. En championnat, on va essayer jusqu'au bout mais naturellement ça fait quatre matches d'écart et cette année, ils n'ont pas perdu beaucoup de matches. Aujourd'hui ils ont pris plus de confiance et je ne crois pas qu'ils vont perdre quatre matches. On va essayer jusqu'au bout et après on a la Coupe, on viendra ici début avril et on va essayer de gagner ce match, je suis sûr qu'on peut le faire. »

Le Real Madrid retrouvera en effet le FC Barcelone dès le 5 avril à l'occasion de la demi-finale retour de la Copa del Rey. Lors du match aller à Madrid, le Real s'est incliné 1-0 et devra sortir le grand jeu pour renverser la vapeur.