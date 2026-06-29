Le Maroc poursuit son parcours en Coupe du monde et affrontera les Pays-Bas en huitièmes de finale. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi alignera son équipe type face aux Oranje.

Il avait laissé plusieurs titulaires au repos lors de la rencontre face à Haïti (4-2), en vue de ce rendez-vous majeur. Les cadres retrouvent donc leur place pour le choc de mardi face aux Pays-Bas.

Yassine Bounou gardera les buts. La défense, alignée de droite à gauche, comptera sur Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui.

Le très convoité Ayyoub Bouaddi retrouve son poste de milieu défensif, épaulé juste devant la défense par Neil El Aynaoui, tandis qu’Azzedine Ounahi occupe le rôle de milieu relayeur.

Brahim Díaz (à droite) et Bilal El Khannous (à gauche) auront pour mission d’animer le jeu et de créer le danger sur les ailes. En pointe, Ismael Saibari, meilleur buteur marocain du tournoi avec trois réalisations, défiera la défense néerlandaise.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Summerville, Brobbey, Gakpo

Composition du Maroc : Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui ; Díaz, Saibari, El Khannouss.