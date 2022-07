Pas "d'offre ferme" pour le rachat de l'AS Saint-Etienne

Les dirigeants de l'ASSE cherchent à vendre le club depuis de longs mois, mais ne parviennent pas à trouver de repreneurs.

Ce ne sera encore pas pour cette fois. Alors que de nouvelles négociations se tenaient avec un potentiel investisseur américain, David Blitzer, les Verts ne seront pas rachetés pour le moment.

"Aucune offre ferme de rachat"

Ces dernières heures, c'est l'AFP qui rapportait que ces nouvelles négociations étaient tombées à l'eau et que Blitzer ne deviendrait pas le nouveau propriétaire de l'AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne - Pas d'offre ferme pour le rachat du club selon les actionnaires de Saint-Étienne https://t.co/Xey2vxh63Y pic.twitter.com/0nSJTdR0Tg — WF AS Saint-Etienne (@WYN_ASSE) July 2, 2022

Les dirigeants stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont désormais fait savoir qu'ils n'avaient reçu "aucune offre ferme de rachat du club".

Avant de préciser : "Les discussions se poursuivent activement avec plusieurs candidats repreneurs via KPMG, et les actionnaires rappellent que leur volonté de cession du club est irrévocable et qu'elle ira à son terme."

Une situation tendue

Au terme d'une saison cauchemardesque, l'AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2, battues aux tirs aux buts par Auxerre lors du barrage.

L'article continue ci-dessous

"Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre", annonçaient les deux dirigeants au soir de la relégation, laissant entendre une possible vente.

"Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite."

Il semblerait que le feuilleton soit parti pour durer un peu plus longtemps.