Paris en 4-2-3-1 à Saint-Etienne ?

Le froid de Saint-Etienne sera-t-il encore plus intense que celui de Manchester ? Si le département ne fait pas partie des onze classés en vigilance orange par Météo France, la température annoncée sera de -1°C ressenti avec de possibles flocons de neige.

Dans ce contexte de grand froid, ce déplacement chez les Verts à tout d'un piège, surtout avec une équipe amoindrie par les blessures, et notamment au milieu de terrain. Paris devra faire sans Verratti, victime d'une lésion à une cuisse, qui reprendra en début de semaine mais aussi d'Ander Herrera et de Georginio Wijnaldum.

Le premier s'est ressenti d'une gêne musculaire quand le second a un problème au genou. Les deux reprendront l'entraînement en fin de semaine prochaine. Dans ce contexte, le PSG se déplacera à Sainté avec Idrissa Gueye, qui a aussi été ménagé à son retour d'Angleterre, Danilo Pereira, Leandro Paredes et Rafinha. Pour compléter ce secteur, Edouard Michut et Xavi Simons, présents à l'entraînement samedi matin, seront eux aussi du déplacement.

Di Maria se dit prêt à jouer au milieu

Dans les cages, le nom du titulaire est connu. Il s'agira de Gianluigi Donnarumma puisque Keylor Navas est suspendu pour un match ferme et un autre en sursis après son expulsion contre Nantes à la suite d'une faute sur Ludovic, victime d'une fracture du deuxième métatarse.

Pour l'accompagner, le jeune Lucas Lavallée, lui aussi présent à l'entraînement des pros ce samedi, devrait être aussi présent. Reste à savoir si Denis Franchi, Alexandre Letellier ou Sergio Rico complèteront ce secteur.

Côté offensif, seul Mauro Icardi sera absent. L'Argentin a ressenti une gêne musculaire à l'entraînement. Aucun problème en revanche pour Neymar, Mbappé et Messi. Idem pour Di Maria, qui dans un entretien accordé à RMC vendredi, s'est dit prêt à jouer au milieu.

Avec un nombre restreint d'habituels titulaires, Mauricio Pochettino pourrait reconduire un 4-2-3-1, aligné cette saison face à Lyon, Rennes et Marseille. Avec une réussite contrastée : une victoire, une défaite et un nul.

Composition probable : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Danilo Pereira, Paredes – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé.