Paredes : "Le PSG m'a demandé de ne pas parler de Messi"

L'Argentin a salué la possible arrivée de son compatriote au Parc des Princes en décembre, mais dit qu'on lui a depuis dit de rester silencieux.

Leandro Paredes a déclaré que le Paris Saint-Germain lui avait demandé de ne plus parler de Lionel Messi au milieu des spéculations en cours sur l'avenir de la superstar du FC Barcelone. Lionel Messi est fortement lié à une arrivée au Parc des Princes avant le mercato estival, le joueur de 33 ans étant en bonne voie pour devenir agent libre à la fin du mois de juin s'il décide de ne pas signer une prolongation de contrat au Camp Nou.

Des personnalités comme Neymar, Angel Di Maria et Paredes ont tous salué publiquement la perspective de l'arrivée de Lionel Messi au PSG, qui a depuis pris des mesures pour empêcher leurs joueurs de s'exprimer sur un éventuel déménagement du sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Paredes avait déclaré à ESPN en décembre au sujet de son compatriote : "Messi au PSG ? J'espère que oui, nous voulons tous qu'il vienne. J'espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais nous l'accueillerons à bras ouverts."

Le milieu de terrain argentin a maintenant révélé que les responsables du PSG l'avaient sermonné pour ses commentaires, dans une interview accordée au Journal Du Dimanche : "Ils m'ont demandé de ne plus en parler. Les gens n'aimaient pas ma position sur ce que je disais. Certaines personnes y trouvaient un manque de respect. Ce n'était pas le cas pour moi. C'est à Messi de décider calmement à la fin de la saison ce qu'il veut faire de son avenir."

Messi a son destin en main

Messi a choqué le monde du football après avoir présenté une demande de transfert formelle à ses dirigeants en août dernier après le fiasco lors du Final 8 en Ligue des champions contre le Bayern Munich, pour finalement revenir sur sa décision le mois suivant sous la pression des responsables du Barça et de la Liga. Le capitaine des Blaugrana s'est engagé à rester dans son club pendant au moins une saison de plus, mais a laissé la porte ouverte à un départ potentiel cette année tout en admettant que la MLS lui plaît beaucoup comme prochaine destination possible.

"J'ai toujours dit que j'avais l'impression que j'aimerais profiter de l'expérience de vivre aux États-Unis, mais si cela arrive ou non, je ne sais pas", a déclaré Messi à La Sexta pendant la trêve hivernale. "Je n'ai rien de clair jusqu'à la fin de l'année, j'attendrai la fin de la saison." Messi a réussi à bloquer les rumeurs de transfert qui s'intensifient pour jouer à nouveau un rôle clé dans la saison du Barça ce trimestre, marquant 25 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

L'international argentin a également délivré 11 passes décisives tout en aidant l'équipe de Ronald Koeman à revenir dans la course pour le titre en Liga et à atteindre la finale de la Coupe du Roi, mais a été impuissant pour empêcher son équipe de se faire éliminer en huitième de finale de la Ligue des champions par le PSG cette semaine, et ce malgré un magnifique but au Parc des Princes.