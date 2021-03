Le conseil de Zabaleta au Barça pour Messi

L'ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta pense que la venue d'Aguero pourrait inciter Lionel Messi à continuer avec le Barça.

Lionel Messi et Sergio Aguero pourraient se retrouver sous la même tunique la saison prochaine. Pablo Zabaleta étant d'avis que les sagas de longue date à Barcelone et à Manchester City pourraient bientôt s'achever.

Depuis que le sextuple lauréat du Ballon d’Or a fait pression pour quitter le Camp Nou à l’été 2020, les spéculations font rage le concernant et City était évoqué comme possible point de chute pour la Pulga. Dorénavant, c'est le PSG que l'on cite comme probable future étape de sa carrière.

Aguero fait partie de ceux qui ont accueilli favorablement la rumeur d'un deal avec City, mais il s'approche lui-même de la fin de son bail chez les Eastlands et pourrait finir par rejoindre la Catalogne. Le Barça fait partie des clubs susceptibles de l'accueillir.

L'article continue ci-dessous

"On s'attend tous à ce que Messi termine sa carrière au Barça"

Zabaleta a joué aux côtés d'Aguero et de Messi au cours de sa longue carrière et il imagine ses deux ex- coéquipiers se retrouver bientôt sous les mêmes couleurs. Il a déclaré à Forever Blue: "Messi est dans sa dernière année de contrat. Il y a eu des élections dimanche dernier et un nouveau président; tout ce qu'il [Joan Laporta] veut, c'est convaincre Messi de rester. L'une des clés pour garder Messi est d'amener Sergio à Barcelone. Il y a quelques semaines, c'était Messi à Man City parce que Sergio était là et cela pourrait être bon pour Messi d'être réuni et de travailler avec des gens qu'il connaissait auparavant de Barcelone". .

"C'est très délicat, il y a beaucoup de spéculations dans les médias. Parfois, quand les gens me demandent ce que je pense de ces situations, j'essaie juste de réfléchir à ce qui pourrait être la meilleure option pour l'un d'entre eux, s'ils prennent une décision, a-t-il poursuivi. Nous devons tous respecter et accepter les décisions qu'ils prennent à la fin de la saison, même pour Lionel Messi - il a passé toute sa vie à Barcelone, ce serait très étrange de voir Lionel Messi quitter le Barca. Nous nous attendons tous à ce qu'il reste et ne quitte jamais le Barça".

"Personne ne s'attendait à ce que le Barça change de direction et ait des problèmes de paiement ou de gros problèmes en dehors du terrain qui pourraient donner envie à Messi de quitter le club", a rappelé l'ex-Citizen.