Paqueta quitte l'AC Milan et va rejoindre l'OL

Lucas Paquetá a vidé son casier à Milanello : il sera bientôt un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais va dire adieu à l'AC Milan définitivement.

L'Olympique Lyonnais va bientôt enregistrer l'arrivée de Lucas Paqueta. Selon les informations de Sky Sports, le transfert du milieu de terrain brésilien à est quasiment bouclé, les chiffres de l'opération ne sont pas encore connus, mais il s'agit d'un transfert définitif. Lucas Paqueta va selon toute vraisemblance s'engager avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2025 dans les deux prochains jours. Le Brésilien a d'ores et déjà trouvé un accord avec l'OL.

Goal est en mesure de confirmer que Lucas Paqueta a déjà vidé son casier avec ses affaires personnelles du côté du centre sportif de Milanello, qu'il a quitté en compagnie de son père ce mardi en début d'après-midi. Il est désormais attendu en dans les prochaines heures, les prochains jours, où il signera son contrat avec le demi-finaliste de la dernière édition de la . Le transfert de Lucas Paqueta va faire du bien aux finances de l' .

Les Brésiliens de nouveau en odeur de sainteté à l'OL

Pour rappel, Lucas Paqueta a été acheté contre 35 millions d'euros, plus bonus, à Flamengo il y a un an et demi. Après des débuts encourageants, le Brésilien est peu à peu sorti de l'équipe première chez les Rossoneri. Avec le départ de Lucas Paqueta, l'AC Milan va en profiter pour recruter et s'apprête à accueillir Jens Petter Hauge, l'attaquant norvégien de Bodø/Glimt qui a littéralement ensorcelé Maldini et Massara lors du récent tour préliminaire de la organisé à San Siro.

Avec l'arrivée de Lucas Paqueta, l'Olympique Lyonnais va un peu plus encore renforcer son contingent brésilien dans l'effectif. La patte de Juninho. Outre le futur ex-milieu de l'AC Milan, l'OL dispose de cinq autres Brésiliens dans ses rangs (Marcelo, Thiago Mendes, Bruno Guimarães, Jean Lucas ou encore Camilo). L'Olympique Lyonnais va surtout pouvoir compter sur un milieu de terrain très fourni avec les présences de Caqueret, Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Jean Lucas, Houssem Aouar et désormais Lucas Paqueta.

Pour le moment, la venue de Lucas Paqueta ne scelle en aucun cas un départ d'Houssem Aouar, fortement courtisé par . Néanmoins, Sky Sports Italia avance que des négociations sont toujours en cours entre l'Olympique Lyonnais et les Gunners, même si aucun accord n'a été trouvé à ce jour. Une chose est sûre, si Aouar part, son départ sera compensé par Lucas Paqueta, si ce n'est pas le cas, Rudi Garcia aura des choix de riche à faire dans l'entrejeu.