Paolo Maldini s'en prend aux propriétaires du Milan après l'élimination

L'AC Milan a été éliminé de la Ligue des champions mardi et Paolo Maldini a clairement fait savoir qu'il pensait qu'il fallait investir dans l'équipe.

Les rêves de Milan de remporter la Coupe d'Europe ont été anéantis par les rivaux de l'Inter, qui les a éliminés des demi-finales 3-0 sur l'ensemble des deux matches, mardi. Le directeur Paolo Maldini estime que les Rossoneri n'ont pas une équipe assez forte pour rivaliser à domicile et à l'étranger et affirme que les propriétaires sont bien conscients du problème.

"Comme nous l'avons dit la saison dernière, nous ne sommes pas encore en mesure de disputer deux compétitions. Nous l'avons dit aux médias, mais aussi aux propriétaires, qui sont donc parfaitement au courant", a-t-il déclaré à Sport Mediaset. "Ce voyage a commencé il y a quatre ans, avec d'excellents résultats économiques et sportifs, un effectif jeune, et il y a environ trois ans de différence entre la moyenne d'âge de notre équipe et celle de l'Inter, et ce manque d'expérience se ressent à ce niveau."

Milan doit maintenant essayer d'obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine lors de ses trois derniers matches de Serie A de la campagne 2022-23. Les Rossoneri sont actuellement cinquièmes, à quatre points de la Lazio, pour la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, mais ils pourraient remonter si la Juventus perdait à nouveau des points. Les Turinois ont vu leur retrait de 15 points temporairement rétabli, mais l'entraîneur Massimiliano Allegri a déclaré qu'il craignait d'autres mesures contre son équipe.

Le Milan reprend la compétition samedi à San Siro en Serie A en recevant la Sampdoria, déjà reléguée.