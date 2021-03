Ousmane Dembélé : "J'étais très frêle quand j'ai rejoint le Barça"

Le champion du monde a connu beaucoup de blessures au Camp Nou mais insiste maintenant sur le fait qu'il est de retour en pleine forme.

Ousmane Dembele a admis qu'il était "très frêle" après avoir rejoint le FC dans un transfert de 105 millions d'euros, mais affirme qu'il est maintenant en pleine forme physique après avoir mis ses blessures derrière lui. Le Barça a investi une partie du montant de transfert record de 222 millions d'euros reçu pour Neymar pour aller chercher Ousmane Dembele au Borussia Dortmund à l'été 2017. Le Français a d'abord eu du mal à avoir un impact au Camp Nou en raison d'une série de blessures graves, mais le joueur de 23 ans a déclaré qu'il avait grandi avec l'aide du staff médical du club.

"Je veux beaucoup travailler, tout donner sur le terrain, mais honnêtement, depuis 2017, j'étais très frêle", a déclaré Dembele à Telefoot. "Maintenant, j'ai changé physiquement et je me sens mieux préparé pour les matchs. Cette année se passe mieux, je me suis beaucoup améliorée à Barcelone, avec les entraîneurs physiques, la façon de s'entraîner, la façon de préparer les matchs, tout a changé. Maintenant, je me sens bien dans ma peau, même si j'ai lutté contre tous ces problèmes physiques pendant trois ans. Ce sont des expériences de vie qui doivent être vécues avec le sourire".

Dembélé a été limité à seulement 23 apparitions toutes compétitions confondues lors de sa première campagne 2017-18 au Camp Nou, et la saison suivante a été encore pire pour le champion du monde 2018. Il n'est apparu que dans neuf matchs en 2018-19, avec des problèmes aux ischio-jambiers, à la cheville et aux muscles gardant le Français coincé à l'infirmerie. Dembélé a cependant pu retrouver sa meilleure forme en 2020-2021, enregistrant huit buts et quatre passes décisives en 35 apparitions.

Deschamps et Varane heureux du retour au sommet d'Ousmane Dembélé

Ce lundi, Ousmane Dembélé, convoqué chez les Bleus, a été encensé par Didier Deschamps : "Il a montré ses qualités très tôt, il est encore jeune. Il fait d'énormes différences, il est capable de marquer des buts, il pourrait en marquer plus. S'il peut gagner en efficacité, ce serait bien pour lui, pour son équipe, pour nous. Oui ça se travaille. En gagnant en maturité, on fait de meilleurs choix. L'important c'est sa capacité à créer des différences, à marquer, à faire marquer. Il suffit de voir le match de ce week-end. Il a ses fulgurances. Il est comme ça. Non pas qu'il ne puisse pas progresser, s'améliorer, mais je préfère regarder les qualités. On parle d'un joueur au très haut niveau depuis plusieurs années et il est encore très jeune".

Raphaël Varane était également ravi du retour de l'ailier en sélection : "On est très content de le revoir, très content de le voir au niveau auquel il joue. Il a eu pas mal de pépins physiques. Là, il est très bien physiquement. Il a une percussion, il va très vite. Il a des très grandes qualités, il est beau à voir jouer, il crée du spectacle. Et je pense que ces qualités là dans n'importe quel équipe d'Europe, du monde, il apporte beaucoup. Son profil vertical, de dynamiteur, c'est un profil très intéressant. Il est à un très très bon niveau, donc tant mieux d'avoir dans le groupe un joueur comme Ousmane".

Ousmane Dembélé a disputé 109 matchs pour le Barça et a trouvé le chemin des filets à 28 reprises, tout en délivrant également 20 passes décisives. Le FC Barcelone espère que Dembele continuera être décisif pendant de nombreuses années, des efforts étant maintenant déployés pour le faire prolonger son contrat qui expire à l'issue de la saison prochaine. L'équipe de France espère, au moins tout autant que le FC Barcelone, pouvoir profiter d'un Ousmane Dembélé au sommet de son art dans les semaines et mois à venir.