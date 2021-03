France, Deschamps : "Ne pas jouer avec le frein à main"

Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus est focalisé sur la première échéance face à l'Ukraine.

L'équipe de France va débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar contre l'Ukraine mercredi soir. Présent en conférence de presse à J-2, Didier Deschamps a bien évidemment abordé la confrontation contre cet adversaire, mais a également été interrogé sur l'état de forme de Presnel Kimpembe, le manque de finition d'Ousmane Dembélé, ou encore le système de jeu qu'il va utiliser lors de ce rassemblement.

Il y a trois matches à venir en sept jours, quels sont vos objectifs en terme de jeu, au-delà des résultats ?

Il y a toujours une attente, on commence une longue phase de qualification avec ces trois matches rapprochés. C'est le même objectif, il faut gagner les matches, maîtriser au mieux ces rencontres, être capable d'être efficace défensivement quand on n'a pas le ballon. La ligne directrice c'est la même : imposer notre jeu à l'adversaire, le mettre en difficulté, marquer des buts. En obtenant, bien évidemment, le résultat favorable à la fin du match.

Vous considérez qu'il y a des états de forme disparate dans votre effectif ?

C'est le cas à chaque rassemblement. C'est en raison du temps de jeu, des blessures, il n'y a aucune capacité de remédier à cela. On n'a pas le temps. Il faut surtout favoriser la récupération, mais les joueurs sont très heureux d'être là. C'est une parenthèse privilégiée d'être là, avec un programme chargé qui nous attend. Je n'ai pas de baguette magique. Déjà le fait qu'ils soient tous arrivés aujourd'hui sans avoir eu de gros problèmes durant le match du week-end, c'est une bonne nouvelle pour moi.

Y-a-t-il un risque que certains veuillent trop en montrer pour ce dernier rassemblement avant l'Euro ?

Le pire ce serait de ne pas en faire assez, d'avoir le frein à main et ils le savent. Il y aura de la rotation sur ces trois matches. Peu importe le temps de jeu qu'ils ont, à eux de faire en sorte, à travers le collectif, d'être le plus performant possible.

"Kimpembe a une bonne complémentarité avec Varane"

Comment vous envisagez votre rotation sur ces trois matches ? Comment gérer le temps de jeu de Pogba qui revient de blessure ?

On a le premier match, l'Ukraine, c'est un adversaire direct, donc on est focalisé sur ce premier match. On ne va pas anticiper sur les autres. Je ferai en sorte de mettre la meilleure équipe. Si tous les joueurs sont disponibles, j'aurais des choix à faire pour mettre l'équipe la plus compétitive. Ensuite, on analysera, on verra comment les joueurs récupèrent, il y aura un voyage à digérer. Je ne vais pas anticiper et me faire des noeuds au cerveau, je n'ai pas toutes les données aujourd'hui. Le plus important c'est d'avoir les données pour le premier match. Il faut faire en sorte de bien commencer une compétition, le premier match de cette phase de qualification, il faut faire en sorte d'obtenir les trois points.

Avez-vous des craintes sur les longs déplacements, les voyages pendant ce stage ?

Je n'ai pas de peur, de crainte, on va s'adapter. Il y a des longs déplacements durant ce stage. On subit ça plus qu'autre chose. On va aménager notre programme, notamment sur la récupération des joueurs. Ne pas prendre de risque. On va faire en sorte que tout se passe bien. La situation sanitaire, avec pas mal de restrictions, ça donne un stage compliqué. Avec les trois matches rapprochés, deux longs déplacements, on va rester dans les airs pendant une journée, mais on a planifié cela pour faire en sorte d'être aux petits soins pour les joueurs.

Kimpembe avait été performant avec les Bleus, qu'avez-vous pensé de ses performances depuis avec le PSG ?

Il reste sur de très belles performances avec nous. Il a confirmé sa bonne forme avec le PSG, même si ça peut arriver que lui ou un autre joueur soit moins bien. Il est à un bon niveau. Il a gagné en maturité. Il est dans de bonnes dispositions. Sur les derniers matches, il a eu une bonne entente, une bonne complémentarité avec Varane. Je peux avoir d'autres associations, mais il reste à un niveau de performance intéressante.

Vous comprenez qu'il y ait trois matches à jouer sur un espace temps si restreint ?

Je fais en sorte de tout comprendre. On ne m'a pas sollicité pour ça. Je ne vous cache pas qu'en terme d'organisation des trois matches, avec deux d'entre eux à l'extérieur, ça amène des complications supplémentaires. Je subis, on subit. Ce n'est pas simple. Il n'y a rien de simple au plus haut niveau. Cela demande du temps sur l'organisation en amont. Je ne suis ici pour blâmer personne.

"Si Dembélé peut gagner en efficacité, ce serait bien pour lui et pour nous"

Vous avez utilisé plusieurs systèmes de jeu à l'automne, il y en a un qui vous a tapé dans l'oeil ?

C'était le moment de le faire. Il n'y en a pas un qui m'a tapé dans l'oeil, mais il y en a un que l'on connaît bien. C'est le système le plus rationnel pour occuper la profondeur du terrain, c'est un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. C'est celui qui permet d'être le mieux organisé sur le terrain, mais ça dépend de l'adversaire, de ce qu'il propose. Ma réflexion avec le staff est toujours la même, ne pas faire en fonction de l'adversaire. Choisir les joueurs et le système pour être le plus performant possible.

Il y aura également un roulement au niveau des gardiens ? Peut-on voir Steve Mandanda ou Mike Maignan jouer un des trois matches ?

On verra en temps voulu. Je vais en discuter d'abord avec les joueurs, ils viennent d'arriver. Hugo va jouer mercredi. On verra pour la suite. Même si je sais que je peux m'appuyer sur Steve, Mike et Alphonse, qui sont des gardiens de très bons niveau. Je n'ai pas anticipé ça, je n'ai pas réléchi à ça.

Quel regard portez-vous sur l'évolution de Varane depuis la Coupe du monde 2018 et sur ses possibles envies de départ ?

C'est quelqu'un que j'ai pris au début quand il était jeune, pas très connu. Raphaël est un joueur de très très haut niveau, il fait partie des meilleurs à son poste, dans son registre. Il n'est pas dans le duel mais dans l'anticipation. C'est une valeur sûre. Il fait partie des cadres. Jusqu'à preuve du contraire, Raphaël ne m'a pas parlé d'une envie de partir du Real Madrid. Il peut avoir cette réflexion-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.

Dembélé a du déchet dans la finition, à son âge peut-il progresser dans ce domaine ?

Il a montré ses qualités très tôt, il est encore jeune. On ne l'a pas vu depuis un moment à cause de ses blessures. Il est capable d'enchaîner maintenant. Il fait d'énormes différences, il est capable de marquer des buts, il pourrait en marquer plus. S'il peut gagner en efficacité, ce serait bien pour lui, pour son équipe, pour nous. Oui ça se travaille. En gagnant en maturité, on fait de meilleurs choix. Les attaquants ont des périodes ou ils sont moins efficaces que d'autres. Ousmane a cette capacité à créer des différences, des décalages, il ne finit pas toujours bien mais c'est le plus difficile. L'important c'est sa capacité à créer des différences, à marquer, à faire marquer. Il suffit de voir le match de ce week-end. Il a ses fulgurances. Il est comme ça. Non pas qu'il ne puisse pas progresser, s'améliorer, mais je préfère regarder les qualités. On parle d'un joueur au très haut niveau depuis plusieurs années et il est encore très jeune.