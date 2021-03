France, Varane : "Une saison assez éprouvante"

Le défenseur des Bleus a évoqué le calendrier dantesque, sa relation avec Presnel Kimpembe et sa saison au Real Madrid.

Présent en conférence de presse ce lundi, Raphaël Varane a évoqué plusieurs sujets dont le calendrier dantesque auquel les joueurs internationaux sont confrontés, son association prometteuse avec Presnel Kimpembe ou encore le cas Karim Benzema. Mais le défenseur du Real Madrid a également été confronté à une question sur son avenir et sa saison chez les Merengues.

"Ma saison à Madrid, je joue beaucoup. On a eu des moments où c'était plus compliqué, d'autres où on a été performants. J'ai essayé d'être le plus régulier possible. On est qualifiés en Ligue des champions, toujours en course pour le titre en Liga. À Madrid, à mon poste, c'est beaucoup d'efforts de couverture, on joue souvent haut sur le terrain. J'ai fait le maximum pour ma part. J'espère qu'on va remporter un ou deux trophées. J'ai encore engrangé de l'expérience, mon jeu continue d'évoluer. Concernant mon avenir, à deux jours d'un match de sélection, on est concentrés là-dessus. Je ne souhaite pas m'exprimer sur ce sujet", a expliqué le Français.

Raphaël Varane veut faire, si possible, carton plein lors de ce rassemblement : "On a trois matchs à jouer, dont un dans deux jours. Ce n'est pas simple avec les déplacements. C'est une question d'adaptation. Mais on ne peut pas jouer en ayant peur de se blesser. Il faut se donner à fond. Le coach gère les temps de jeu. Il y a beaucoup de communication. On donne le maximum quand on est sur le terrain pour être prêts et performants. C'est important de ne jamais se sentir installer. La concurrence est très forte. Là, il y a le plaisir de se retrouver. On a des matches de qualification pour la Coupe du monde à jouer. Ça va nous préparer pour l'Euro. On veut retrouver des repères et être bons tout de suite."

Le défenseur des Bleus a évoqué le calendrier dantesque auquel les joueurs sont confrontés : "C'est toujours un plaisir de venir en sélection. C'est une saison particulière, qui a commencé sans pré-saison. J'ai déjoué 36 matchs avec Madrid. C'est une saison assez éprouvante. Mais la préparation physique au quotidien, la récupération, le travail invisible, c'est d'autant plus important. Ce n'est pas évident, mais on arrive dans le sprint final de la saison, avec l'Euro au bout. On est motivés, c'est très stimulant pour nous."

"Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Benzema"

"Je peux comprendre qu'on ait besoin de resserrer le calendrier sur la période sanitaire dans laquelle on se trouve. Après je pense que pour le bien être du football qu'il y ait un équilibre. On a besoin d'une période de récupération sinon il y a plus de blessures. Pour le bien être de tous, pour le spectacle, pour avoir les joueurs disponibles et performants, il faut trouver un juste équilibre. Maintenant, c'est à nous de s'adapter. En club, on est habitué à jouer beaucoup, à enchaîner. C'est toujours un plaisir de jouer pour l'équipe de France. Pour tout le monde il faut qu'on réussisse à trouver cet équilibre entre le spectacle et l'économie du football et ne pas trop jouer pour le bien du football", a ajouté l'ancien du RC Lens.

Le défenseur du Real Madrid s'est exprimé sur son association avec Presnel Kimpembe : "Kimpembe a évolué dans son club. Il connaît bien le groupe. Il a continué à progresser. Il a de grandes qualités. Il est performant en club et en sélection. On le voit très serein dans le groupe et sûr de ses forces. Il est là depuis un moment et il réussit toujours à répondre présent et tirer le groupe vers le haut. C’est un joueur important pour nous. Avec Presnel, on a des qualités complémentaires. On se connaît bien. On s'entend bien hors du terrain. Ça permet de mieux se déplacer ensemble sur le terrain. Un duo, c'est beaucoup d'expérience, de vécu. C'est hyper important. Notre entente est très bonne avec Presnel, même si elle peut toujours s'améliorer. Mais le travail défensif se fait collectivement. Notre entente est bonne mais peut continuer à s'améliorer. Il faut qu'on continue à travailler ensemble et à échanger sur le terrain et en dehors".

Raphaël Varane est heureux du retour d'Ousmane Dembélé chez les Bleus : "Ousmane on l'a bien accueilli. On est très content de le revoir, très content de le voir au niveau auquel il joue. Il a eu pas mal de pépins physiques. Là, il est très bien physiquement. Il a une percussion, il va très vite. Il a des très grandes qualités, il est beau à voir jouer, il crée du spectacle. Et je pense que ces qualités là dans n'importe quel équipe d'Europe, du monde, il apporte beaucoup. Son profil vertical, de dynamiteur, c'est un profil très intéressant. Il est à un très très bon niveau, donc tant mieux d'avoir dans le groupe un joueur comme Ousmane".

Enfin, il a de nouveau botté en touche concernant Karim Benzema, tout en encensant son coéquipier au Real Madrid : "Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection, ou pas en sélection, puisque ça fait dix ans que je joue avec lui à Madrid, on a gagné quatre Ligues des champions ensemble. Le sélectionneur on est ensemble depuis huit ans. Donc je n'ai pas trop envie de m'exprimer sur le sujet. Karim est un compétiteur, un bosseur, c'est une grande détermination pour lui de prouver le grand joueur qu'il est. Il fait partie des meilleurs du monde, il a envie de le montrer. Il est affûté physiquement. Mentalement, il est plus déterminé que jamais. Je prends du plaisir à jouer avec lui. C'est normal de se poser la question parce qu'il est très performant. C'est un top joueur et il est dans une très bonne forme".