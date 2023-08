Ousmane Dembélé envoyé en Arabie Saoudite

Attendu au PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement rejoindre la Saudi Pro League à la surprise générale.

C’est une information qui suscite l’onde de choc à Paris. Alors que le champion de France s’apprête à boucler le transfert d’Ousmane Dembélé, l’on apprend que l’attaquant du FC Barcelone devrait plutôt rejoindre le club saoudien d'Al Hilal.

A Paris l’heure n’est plus à la sérénité dans le dossier Dembélé. Si les dirigeants parisiens étaient confiants cette semaine pour finaliser le transfert de l’international français, cette confiance à laissé place à la panique. Les dernières évolutions dans ce dossier ne sont nullement en faveur de Nasser Khelaïfi et de ses collaborateurs. Selon Foot Mercato, le FC Barcelone s’apprête à céder le joueur de 26 ans à Al Hilal en Arabie Saoudite. En effet, le quotidien révèle ce dimanche que le club saoudien aurait proposé une somme mirobolante de 100 millions d’euros à Barcelone pour s’attacher des services de l’ancien rennais. Le club catalan n’est pas insensible à ce pactole et souhaite céder le joueur à Al Hilal au grand détriment du PSG.

Le Barça veut faire monter les enchères

La nouvelle donne dans l’affaire Dembélé fait fortement les affaires du FC Barcelone. Se retrouvant dans une situation de déficit budgétaire depuis plusieurs années déjà, le club Culé surfe sur le dossier Ousmane Dembélé pour renflouer ses caisses. L’irruption du club saoudien dans ce dossier de l’international français pourrait donner des idées à Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Le président catalan sachant très bien que le PSG est désireux de recruter Dembélé va sans doute profiter de l’offre de 100 millions d’euros faite par Al Hilal pour faire monter les enchères.