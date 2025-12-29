Ouganda - Nigeria : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le match des extrêmes dans ce groupe C. Ce mardi après-midi (17h00) au Complexe Sportif de Fès, le Nigeria, déjà qualifié et assuré de la première place, affronte un Ouganda au bord du précipice. Les Super Eagles, impressionnants offensivement mais parfois fébriles défensivement, cherchent à réaliser le carton plein. Mais attention, l'histoire récente invite à la prudence : le Nigeria a souvent échoué à remporter le titre lorsqu'il réalisait un parcours parfait en poules ("la malédiction du groupe parfait"). De plus, l'Ouganda est historiquement une véritable bête noire pour les triples champions d'Afrique, avec quatre victoires lors de leurs huit dernières confrontations.

Chelle en équilibriste, Osimhen et Lookman sous la menace

Pour Éric Chelle, ce match est un casse-tête tactique. Faut-il aligner ses stars ou les préserver ? Victor Osimhen, enfin buteur lors du match précédent, Ademola Lookman, étincelant depuis le début du tournoi, et le capitaine Wilfred Ndidi sont tous sous la menace d'une suspension au prochain carton jaune. Le sélectionneur a promis que "tout le monde aurait sa chance", laissant présager une large revue d'effectif. L'occasion pour des joueurs comme Moses Simon ou Chidera Ejuke de se montrer et de prouver que la profondeur de banc nigériane est sans égale dans ce tournoi.

L'Ouganda, le désespoir comme carburant

En face, l'Ouganda n'a plus le choix. Avec un seul point au compteur, les Cranes doivent impérativement l'emporter pour espérer, peut-être, accrocher une place de meilleur troisième. Malgré une préparation perturbée par une grève des primes, les hommes de Paul Put ont montré du cœur, notamment grâce à l'impact de leur "super-sub" Denis Omedi. Pour réaliser l'exploit, ils devront exploiter les failles défensives entrevues chez les Super Eagles en fin de match contre la Tunisie, et espérer que leur statut de bête noire pèse encore dans les têtes nigérianes.

Un piège parfait à Fès ?

Ce match sans enjeu comptable pour le leader pourrait donc se transformer en piège parfait. Entre un Nigeria qui pourrait manquer d'intensité ou de cohésion avec une équipe remaniée, et un Ouganda qui jouera sa survie avec l'énergie du désespoir, le scénario est loin d'être écrit d'avance. Pour les Super Eagles, l'objectif est double : maintenir la dynamique de victoire tout en arrivant frais et au complet pour les huitièmes. Pour les Cranes, c'est l'heure de l'exploit ou de la porte.

Sur quelle chaine suivre le match Ouganda - Nigéria

La rencontre entre l'Ouganda et le Nigeria sera à suivre ce mardi 30 décembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Ouganda - Nigéria

Le match entre l'Ouganda et le Nigeria se tient ce mardi 30 décembre à partir de 17h00, heure française, au Stade de Fès.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe d'Ouganda

L’Ouganda aborde ce rendez-vous décisif face au Nigeria sans nouveau souci physique après le nul contre la Tanzanie. Le sélectionneur Paul Put dispose donc d’un groupe au complet et pourrait, une nouvelle fois, ajuster son onze de départ en fonction des exigences du match, crucial dans la course aux huitièmes de finale.

Lors de la deuxième journée, le technicien belge avait procédé à cinq changements, notamment dans les buts, où Denis Onyango avait été préféré à Jamal Salim. Le vétéran pourrait conserver sa place, son expérience étant jugée précieuse dans un contexte aussi tendu.

Buteur égalisateur contre la Tanzanie, Uche Ikpeazu pousse pour une titularisation. L’attaquant, aux racines nigérianes, incarne une option crédible pour dynamiser l’attaque des Cranes dans un match où l’efficacité offensive sera déterminante.

Infos sur l'équipe du Nigeria

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Nigeria pourrait se permettre une légère rotation pour cette dernière rencontre de phase de groupes. Le sélectionneur Augustine Eguavoen a déjà ajusté son onze lors du dernier match, avec notamment Bruno Onyemaechi installé au poste de latéral gauche à la place de Zaidu Sanusi, et Frank Onyeka préféré à Samuel Chukwueze dans l’entrejeu. Ces deux choix pourraient être reconduits.

Sur le plan offensif, les signaux sont positifs. Victor Osimhen a débloqué son compteur dans le tournoi, Wilfred Ndidi a inscrit son premier but en sélection, tandis que Ademola Lookman a marqué lors de deux matches consécutifs.

Avec la qualification déjà en poche, Chidera Ejuke, Moses Simon, Paul Onuachu et d’autres éléments pourraient bénéficier d’un temps de jeu accru.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

UGA Derniers matches NGA 1 1 Nul 0 Nigéria 0 - 0 Ouganda

Nigéria 0 - 1 Ouganda 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

