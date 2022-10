Oubliez Ronaldo, Messi est toujours le roi du Clasico

Qui est le meilleur buteur de l'histoire du Clasico ? Le résultat va vous surprendre

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent à nouveau dans "El Clásico", qui sera sans aucun doute une véritable fête du football, comme c'est toujours le cas lorsque ces deux géants de la Liga se rencontrent.

Vu la façon dont les deux équipes jouent ces derniers temps, il y aura probablement des buts. Combien ? Nous ne pouvons pas le dire, mais nous pouvons jeter un coup d'œil au nombre de fois où les deux équipes ont marqué l'une contre l'autre et quels joueurs ont marqué le plus.

Avant de se pencher sur les joueurs qui ont le plus souvent trouvé le chemin des filets lors de ces affrontements titanesques, il est important de replacer les choses dans leur contexte. Au total, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont rencontrés à 283 reprises. Il convient de préciser que ce total comprend tout, de la Liga à la Copa Del Ray, en passant par la Ligue des champions et même les matchs d'exhibition. Nous voulons dire tout. Sur l'ensemble de ces matches, le Real Madrid a marqué à 458 reprises, contre 492 pour le FC Barcelone. En ce qui concerne la Liga en particulier, les deux équipes sont à égalité avec 295 buts. Attendez-vous à ce que cela change ce week-end. En ce qui concerne les victoires toutes compétitions confondues, le Barça en a 97, tandis que Madrid a un léger avantage avec 100.

Qui sont les plus grands buteurs de "El Clasico" ?

Vous vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup de feux d'artifice entre les deux équipes et surtout beaucoup de buts. Pour savoir quels joueurs ont marqué le plus de buts entre les deux équipes, nous avons établi une liste afin que vous puissiez voir par vous-même qui sont ces tueurs à gages. Voyons cela de plus près :

Lionel Messi (FC Barcelona) - 26 buts

Si vous n'êtes qu'un simple amateur de football, vous n'aurez aucun mal à deviner ce chiffre. En effet, Lionel Messi, qui joue aujourd'hui au Paris Saint Germain, est toujours le meilleur buteur du "Clasico" et, à vrai dire, cela ne devrait pas changer de sitôt. Sur ses 26 buts contre les Blancos, 18 l'ont été en LaLiga, 6 en Supercoupe d'Espagne et 2 en Europe. Pour être clair, Messi a joué contre l'équipe de la capitale à 44 reprises, la première fois en novembre 2005.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 18 buts

Comme Messi ci-dessus, l'inclusion de Ronaldo dans cette liste était probablement une conclusion évidente pour vous. De même, Ronaldo - comme Messi - n'est plus en mesure de participer à "El Clasico", car la star portugaise joue désormais à Manchester United, après avoir joué à la Juventus d'Italie après son départ du Real Madrid. En termes de chiffres, CR7 a participé à 29 Clasicos et a pu inscrire son nom au tableau d'affichage à 18 reprises, comme indiqué précédemment. D'ailleurs, le dernier but de CR7 et de Messi remonte au mois de mai 2018, lors du désormais tristement célèbre match nul 2-2 en Liga.

Mais où se situe notre Karim Benzema national ? Le Français plafonne actuellement à dix buts dans ce choc. Mais à la différence des deux autres buteurs, il peut encore participer et marquer.