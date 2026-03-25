Osimhen au Barça, le transfert qu'on n'attendait pas

À ce stade, Julian Alvarez est leur priorité, même si un accord avec l'Atlético Madrid s'annonce extrêmement difficile – même si les Catalans parviennent à retrouver la règle du 1-1 en Liga.





L'objectif est de recruter un numéro neuf de haut niveau, avec comme doublure celui qui ne sera pas retenu entre Robert Lewandowski et Ferran Torres. Alvarez est peut-être hors de portée, et bien que le Barça tente de conclure un accord, le club a déjà commencé à se préparer au cas où l'Atlético refuserait de le recruter.





Selon MD, Victor Osimhen fait partie des alternatives envisagées par le FC Barcelone. L'attaquant de Galatasaray est apprécié au sein du Barça, et ses 56 buts en 70 matchs depuis son arrivée en Turquie le distinguent des autres options.





Malgré cela, le rapport indique que les dirigeants du FC Barcelone ont des doutes concernant Osimhen, notamment quant à son attitude. Les circonstances de son départ de Naples en 2024 restent gravées dans la mémoire de ceux qui devront se prononcer sur le recrutement du numéro neuf, ce qui explique pourquoi il n'est pas considéré comme une option prioritaire.





Décision du FC Barcelone concernant les transferts de Vlahovic et Sesko





Le FC Barcelone continue de prospecter le marché à la recherche d'alternatives à Alvarez, mais deux pistes ont été écartées pour le moment. Les Catalans s'étaient intéressés à Benjamin Sesko avant son transfert à Manchester United l'été dernier, et bien qu'un départ d'Old Trafford soit envisageable, il n'est pas prévu de relancer leur intérêt.





Par ailleurs, aucun transfert de Dusan Vlahovic n'est prévu. L'attaquant de la Juventus et de la Serbie sera libre de tout contrat cet été, mais malgré une opportunité sur le marché, le FC Barcelone ne le considère pas comme ayant le niveau requis pour devenir le nouvel attaquant titulaire de Hansi Flick.