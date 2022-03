"On doit se respecter", le coup de gueule de Mbappé après la déroute du PSG à Monaco

Ce dimanche, le PSG a un vécu un calvaire lors de son déplacement à Louis-II. Les Parisiens ont été battus lourdement par Monaco sur le score de trois buts à zéro.

L'article continue ci-dessous

Après la rencontre, Kylian Mbappé s'est montré très critique, et très lucide sur la prestation de son équipe au micro d'Amazon Prime Vidéo : « Il faut se respecter soi-même déjà, c'est important, si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, pour ce qu'on aspire à être. On doit se respecter. C'était un match sans ».

« L'objectif c'est d'aller chercher le dixième titre de champion de France. Le reste je pense que ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0 les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels, on doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce dixième titre », a ajouté l'attaquant du PSG, dans une sorte d'appel à la mobilisation.