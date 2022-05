OM : William Saliba sème le trouble sur son avenir à Arsenal

William Saliba, prêté par Arsenal, a admis être incertain quant à son avenir après avoir remporté le titre de meilleur jeune joueur de l'année en Ligue 1 pour la saison 2021-22. Saliba a été prêté à Marseille pour une saison l'été dernier après un début de carrière frustrant à Arsenal, Mikel Arteta ne lui ayant pas encore permis de faire ses débuts en compétition à l'Emirates Stadium.

Saliba pense à la C1 plus qu'à son avenir

Le joueur de 21 ans a prouvé sa valeur avec l'Olympique de Marseille cette saison, devenant un élément de base du onze de départ de Jorge Sampaoli, participant à 36 matchs de Ligue 1 pour aider le club à être en bonne posture pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais il ne sait pas encore où il jouera lors de la saison 2022-23.

Saliba a devancé le Niçois Khephren Thuram, le Lensois Arnaud Kalimuendo, le latéral du Paris Saint-Germain Nuno Mendes et le Lyonnais Castello Lukeba pour remporter le Trophée UNFP, qui récompense le meilleur jeune joueur du championnat de France. Le défenseur a reçu le prix après la défaite de Marseille 2-0 contre Rennes samedi, qui pourrait être sa dernière apparition avec l'équipe de Jorge Sampaoli.

Un rôle avec Arsenal ou un nouveau prêt ?

"C'est un honneur, une source de fierté. Je dédie ce trophée à mes coéquipiers, à mon club et aux supporters", a déclaré Saliba lors de la cérémonie de remise des prix à Paris diffusée sur l'Equipe 21. "Ai-je joué mon dernier match avec l'OM ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Le plus important est de confirmer cette bonne saison en se qualifiant pour la Ligue des champions. Après, on verra bien."

William Saliba devrait revenir à Arsenal après le dernier match de la saison de Marseille contre Strasbourg, et il lui reste encore deux ans de contrat dans le nord de Londres. Arteta a indiqué que l'international français avait encore un avenir chez les Gunners en octobre, tout en admettant que son inclusion dépendra de la performance des autres défenseurs de son équipe.

"C'est une décision que nous prendrons en été. Il est évident qu'il est notre joueur et naturellement cela se produira. Nous devrons nous asseoir et décider de la prochaine étape", a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. "Je pense qu'il y a de la place pour l'accueillir avec Ben White et Gabriel. Encore une fois, cela dépendra de ce qui se passe avec les autres joueurs et ce n'est pas une conversation à avoir maintenant."