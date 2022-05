OM : Jorge Sampaoli reconnaît ses erreurs

Pourtant en position idéale au classement il y a seulement quelques semaines, l'Olympique de Marseille termine la saison de manière laborieuse. Après avoir lourdement chuté face à Lyon (0-3) au stade Vélodrome, les Olympiens se sont cette fois logiquement inclinés sur la pelouse du Stade Rennais (2-0), samedi, pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1.

Sampaoli prend ses responsabilités

Résultat des courses, les Phocéens ne sont plus maîtres de leur destin, eux qui ont réalisé une mauvaise opération au classement en perdant la 2e place, désormais occupée par l'AS Monaco. Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, reconnaît avoir ses responsabilités.

L'article continue ci-dessous

"On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c'est tout. Peut-être que moi aussi j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ici. On voulait contrôler le jeu mais l'adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n'avait pas beaucoup de variante", a-t-il confié en conférence de presse.

"Il reste un match déterminant chez nous"

"C'est un mal récurrent sur toute la saison. Si on n'arrive pas à marquer, ça crée du désordre dont l'adversaire sait profiter. Il y a eu des erreurs non provoquées qui ont été à l'origine de certaines contre-attaques et même des buts. Il reste encore un match pour voir si on peut atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est dur, bien sûr, surtout parce qu'on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions", a-t-il ajouté. Samedi prochain, Marseille, 3ème de Ligue 1, affrontera Strasbourg à domicile.