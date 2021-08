OM, William Saliba explique pourquoi il a choisi Marseille

Présenté devant la presse, le défenseur prêté par Arsenal n'a pas caché sa joie de représenter l'OM cette saison.

Après un prêt réussi à l'OGC Nice lors de la deuxième partie de saison l'an dernier, William Saliba a de nouveau quitté Arsenal cet été pour avoir plus de temps de jeu et évoluera en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille cette saison. Le défenseur français aura une forte concurrence à son poste avec Luan Peres, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car mais il a toutes les armes pour réussir. Lors de sa présentation, Pablo Longoria s'est montré très satisfait d'avoir réussi à le convaincre de venir à l'OM.

"Chaque transfert a une histoire. Pour William, ça s'est très bien passé, on a pris beaucoup de plaisir et on a eu de très bonnes conversations. William est un joueur avec un potentiel extraordinaire, l'un des meilleurs défenseurs centraux modernes en Europe. C'est vraiment un joueur qui a toutes les caractéristiques du défenseur central moderne .Il a les caractéristiques pour le modèle de jeu de l'éuipe. Je tiens à le remercier car on a tenu notre parole. Cela me fait très plaisir d'avoir ce type de conversations avec un joueur", a expliqué le président de l'OM.

Pour William Saliba, le choix de l'OM était une évidence : "J'ai eu le discours de Pablo Longoria, celui du coach. Je savais que c'est là que j'allais jouer cette saison, avec un stade en feu et des supporters qui attendent beaucoup, pour un jeune de 20 ans comme moi cela ne pouvait que me faire du bien. (...) C'est moi qui ai choisi l'OM, Arsenal préférait que j'aille en Angleterre mais je savais qu'ici c'était le bon choix. J'ai poussé et poussé pour ça. On verra bien ce qu'il se passera la saison prochaine".

"Progresser dans de nombreux axes"

"L’OM est l’un des meilleurs clubs de France, on le sait. Il y a une ferveur incroyable. Beaucoup de supporters partout en France, pas que à Marseille et quand on porte ce maillot, on se doit de le mouiller et de jouer à fond, quoi qu’il arrive. Personnellement, je connaissais Mattéo (Guendouzi), Pape (Gueye) et Bouba (Kamara). Maintenant, je commence à découvrir tout le monde dans le vestiaire. Les débuts de saison sont importants. Il faut prendre un maximum de points pour bien démarrer, pour la confiance aussi", a ajouté le défenseur de 20 ans.

William Saliba compte profiter de son passage à Marseille pour continuer de grandir : "Bien sûr. Je suis jeune, j’ai 20 ans. Je n’ai rien prouvé encore. J’ai beaucoup beaucoup de choses à corriger et de nombreux axes dans lesquels progresser, donc c’est sûr que ça va me faire du bien. En plus, il y a beaucoup de coachs dans le staff, donc c’est sûr que ça ne peut que me faire du bien. Oui, ça fait que deux semaines et demie que je suis là, mais c’est vrai qu’on le sent déjà. Les entrainements sont intensifs et il y a peu de jours de repos. C’est bien intensif".

Malgré l'échec de ses six premiers mois en Angleterre et les deux prêts qui ont suivi, William Saliba ne regrette rien sur ses choix de carrière : "Non, je ne dirai pas que je suis parti trop tôt. Je suis parti, après il s’est passé ce qu’il s’est passé. Il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de circonstances, le corona, le changement de coach. Je ne prête pas trop d’importance à ça, maintenant je suis ici".