OM, Mandanda : "On ne peut pas viser la quatrième place"

Le gardien de l'Olympique de Marseille a affiché ses ambitions personnelles et collectives pour la saison à venir.

Cinquième de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique de Marseille s'est donné les moyens de ses ambitions afin de retrouver une place sur le podium cette saison. Les Phocéens ont métamorphosé leur effectif en le rajeunissant et en lui donnant fière allure. Cette saison, l'OM de Jorge Sampaoli est très attendu que ce soit par ses supporters, mais aussi par les observateurs, intrigués de voir ce que cet effectif peut donner. Dans une interview accordée à La Provence, Steve Mandanda a affiché ses ambitions pour l'OM cette saison.

"J'attends beaucoup de la saison. Le club doit toujours figurer sur le podium. Ce sera compliqué parce qu'il y a Paris, Monaco, Lille, Lyon, Nice. Mais on doit être là. C'est ce que mérite l'OM. L'objectif sera de faire mieux que la saison dernière. On ne peut pas viser la quatrième place, mais le podium. C'est plus facile sans Ligue des champions ? Pas vraiment. La Ligue Europa n'est pas facile, les déplacements compliqués, on joue jeudi et dimanche, le niveau est bon", a indiqué l'international français.

"Je préfère le mercredi en Ligue des champions que le jeudi en Ligue Europa. Mais c'est bien d'avoir beaucoup de matches pour impliquer plus de joueurs. J'ai hâte que ça commence. Vraiment. La préparation ne remplace pas la compétition. Jouer devant un public, c'est extraordinaire. Il y a eu du changement partout, Montpellier a un nouvel entraîneur, une autre façon de jouer. Nous avons changé le style, les trois quarts du groupe, je suis curieux de voir ce que ça va donner", a ajouté Steve Mandanda.

"Je dois surtout ne pas coûter de point à l'équipe"

Le gardien de l'OM, fier de sa longévité, ne compte pas se reposer sur ses lauriers : "La difficulté c'est de durer, de savoir rebondir dans les moments difficiles. Je suis fier de ça. Il y a des joueurs qui ont marqué le club par des titres, des performances extraordinaires, moi, ma longévité laissera une empreinte. Doit-on toujours attendre de Steve Mandanda qu'il soit Steve Mandanda ? C'est normal. Même moi, quand je fais un match moyen, une saison moyenne, je suis le premier à taper dessus. Je dois surtout ne pas coûter de point à l'équipe".

Steve Mandanda a été interrogé sur les similitudes et les différences entre Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli : "Ce sont deux personnages très différents. Ils ont une idée commune, le jeu, le pressing, la possession, les buts, l'attaque. Mais Sampaoli est beaucoup plus proche des joueurs, il leur parle beaucoup plus. J'ai appris et j'apprends, j'ai eu et j'ai du plaisir avec les deux, parce qu'ils veulent jouer, ce qui plaît à Marseille".

Le portier de l'OM ne pense pas que le jeu prôné par Sampaoli provoquera un contre coup physique lors de la seconde partie de saison : "Y-a-t-il le même risque de s'écrouler physiquement au mois de janvier qu'avec Bielsa ? Moins. Avec Bielsa, c'était ainsi et pas autrement. Sampaoli est plus ouvert, plus pragmatique. Si, à un moment donné, au lieu d'aller chercher haut, on a besoin d'un bloc médian, ça ne le dérangera pas. Mais il faut d'abord bien commencer et après, on verra..."