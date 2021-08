OM, Pablo Longoria promet encore des arrivées cet été

Lors de la présentation de William Saliba, le président de l'OM a avoué que le mercato du club phocéen n'est pas terminé.

L'Olympique de Marseille n'a pas chômé cet été. Les dirigeants des Phocéens ont oeuvré en coulisses pour renforcer l'effectif et accéder aux demandes de Jorge Sampaoli pour bâtir un effectif fort et compétitif pour la Ligue 1 et la Coupe d'Europe. Pour autant, l'OM n'a pas encore fini son mercato est encore lié à de nombreux joueurs. Lors de la présentation de William Saliba devant la presse, Pablo Longoria a confirmé que l'OM espère encore des arrivées d'ici la clôture du mercato.

"C'est toujours dans la même situation que la dernière fois qu'on s'est vu en conférence de presse. On doit chercher à compléter l'effectif. Il y a des postes où on n'est pas prêt, où nous ne sommes pas au complet. Je ne suis pas content de moi-même par rapport au coach car c'est mieux d'avoir l'effectif complet. Le marché s'est activé dans les derniers jours", a avoué le président de l'Olympique de Marseille.

"Sur les différentes arrivées, nous sommes sur les négociations avec Pol. On parle entre la Fiorentina et nous. Le marché doit être un marché patient. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. La question de Wass et Lirola, on parle avec des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations jusqu'à présent. Ça commence à s'activer maintenant, dans le sens des arrivées et des départs", a ajouté Pablo Longoria.

"L'objectif minimum c'est de se qualifier pour la Ligue des champions"

L'article continue ci-dessous

Un dossier dont il est question depuis plusieurs semaines se nomme Thiago Almada. Pablo Longoria a fait le point sur les rumeurs autour de l'Argentin : "Pour Thiago Almada, il y a beaucoup d'informations dans la presse ces derniers jours, il y a la possibilité d'un transfert à Atlanta. Mais notre priorité, c'est de renforcer les postes où nous ne sommes pas parés. Et s'il y a des départs, nous activerons différentes options".

Le président de l'OM est fier de pouvoir compter sur William Saliba : "William a un potentiel extraordinaire. Il a toutes les qualités d’un défenseur central moderne. Il a la capacité de gagner les duels, il a tout pour réussir au très haut niveau. Il a les caractéristiques pour le modèle de jeu de l’équipe. Il arrive en prêt d’Arsenal. Je tiens à la remercier car on a tenu notre parole. Cela me fait très plaisir d’avoir ce type de conversations avec un joueur. Notre objectif est de donner de la continuité à ce que nous sommes en train de construire. Prêt avec ou sans option d’achat ? Finalement, cela se termine par une négociation. Mais on est tous conscients du potentiel de William".

Enfin, Pablo Longoria a rappelé que l'Olympique de Marseille serait ambitieux cette saison et souhaite terminer sur le podium : "L’objectif minimum est de se qualifier pour la Champions League. C’est important pour le facteur économique des clubs. On doit être au niveau de l’attente de nos supporters. Le championnat est difficile. Les clubs français se sont renforcés, ils ont fait de bonnes opérations. L’ambition est de se qualifier en C1".