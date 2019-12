OM, Villas-Boas : "À moi de garder le groupe 'chaud'"

L'entraîneur des Phocéens refuse de s'enflammer malgré la bonne dynamique de son équipe et veut maintenir tout son groupe concerné.

L' est métamorphosé cette saison. Avec le même effectif ou presque, l'OM fait bien mieux que la saison dernière que ce soit en terme de résultats mais aussi dans le jeu. André Villas-Boas tire le maximum de son effectif, à l'image de Nemanja Radonjic, devenu le supersub de l'équipe depuis quelques semaines. En conférence de presse, André Villas-Boas a souligné l'importance de l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille cette saison et connaît la nécessité de maintenir tout son groupe en éveil et sous pression afin d'être performant sur l'ensemble de la saison.

"Ceux qui sont sur le banc veulent jouer aussi. À moi de garder le groupe "chaud." Radonjic reste sur le banc malgré ses deux buts décisifs. Dans le foot, tu as parfois des joueurs qui ne s'entraînent pas bien mais qui sont extraordinaires en match. L'essentiel est d'expliquer ses choix. Alvaro est un leader de notre défense, cela reste une carte pour dimanche. Il n'est pas à 100%. On va voir demain. L'état d'esprit est une de nos forces cette année. Tout le monde a parlé en début de saison, être revanchard... J'espère que ce sera une saison spéciale. Si on gagne dimanche, cela va augmenter la confiance", a expliqué le Portugais.

"Tout le monde parlait de moi comme le coach de pendant 15 ans et je suis resté 7 mois..."

André Villas-Boas a évoqué sa tactique, sa préparation, mais a refusé de s'enflammer malgré les bons résultats : "On a préparé le match contre le PSG comme tous les autres matchs même si on joue dans une ligue différente que Paris. On a essayé de jouer pour gagner. Tout était raté. J'assume toujours ma responsabilité. A , on a fait une perf honteuse. Le groupe est resté le même. On a déjà perdu au Vélodrome... On a passé des moments difficiles mais je reste fier du groupe. Après Monaco, on a parlé, on a mis l'accent sur l'agressivité. Cela a servi pour nous reprendre. Les choses dans le foot sont comme ça...".

"Angers était déjà un adversaire difficile. On a fait un match très tranquille. On a déjà joué , , Saint-Etienne, Monaco... Peut-être que le match contre Lyon était le match référence qui nous a servi d'enchaîner les victoires. Un maître de la tactique ? Tout le monde parlait de moi comme le coach de Chelsea pendant 15 ans et je suis resté 7 mois... On a besoin de presser pour garder le ballon. On va étudier l'adversaire. Avec la pression du Vélodrome, on va peut-être retourner vers notre façon de jouer contre Brest", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

Enfin, André Villas-Boas a eu un mot pour son homologue et compatriote, Paulo Sousa, qu'il va affronter dimanche soir : "C'est un peu un globe trotter, c'est un coach très expérimenté, qui a beaucoup de succès. Je l'apprécie, on parlé lors de la tournée internationale aux Etats-Unis. Son équipe joue bien. Je le félicite pour son travail. est l'équipe la plus performante de la saison selon moi. Ce sera un bon match".