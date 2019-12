OM, Villas-Boas : "Une belle victoire importante"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a salué la prestation de son équipe face à Angers et est content que son message passe aussi bien.

L' a conforté sa deuxième place en championnat ce mardi soir lors de la 16ème journée de . Les Phocéens, plus réalistes, sont venus à bout d'Angers, troisième avant le coup d'envoi de la rencontre, grâce à des buts de Morgan Sanson et Dimitri Payet. L'OM poursuit sur sa bonne dynamique comme l'avait exigé André Villas-Boas avant la rencontre. En conférence de presse d'après match, l'entraîneur de l'OM est apparu satisfait de voir que son message passe bien dans le vestiaire olympien.

"On a donné volontairement le ballon à Angers et on attendait des erreurs de leur part dans la construction. Ça a marché. Le premier but a aussi été décisif, c'est une belle frappe de Sanson, et il change les choses pour nous. Après, on voulait rester avec un bloc compact pour ne pas leur donner trop d'espaces, on était bien placés, bons en contre-attaque, et c'est une belle victoire, importante, dans un style différent", a expliqué le technicien portugais.

"Finir 2ème serait un bon résultat"

"En deuxième période, Dario (Benedetto) était un peu seul pour mettre la pression à leurs deux défenseurs centraux, alors on a fait monter Sanson en numéro 10 et ça a marché aussi. C'est bien d'avoir un groupe qui suit l'entraîneur, le staff, qui accepte la méthode. C'est un moment d'empathie très important, et si on arrive à battre aussi dimanche, ça peut permettre d'écarter les autres, de se créer un peu de marge avant les fêtes", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas ne s'estime toujours pas dans la cour du PSG : "Payet nous apporte beaucoup d'intelligence, de créativité, et il est aussi dans une bonne série pour les penalties. Concurrencer le PSG ? Ce n'est pas notre lutte, notre bataille. On ne s'exprime pas là-dessus. (...) La position du PSG ne nous occupe pas l'esprit, notre objectif c'est de finir deuxièmes à la fin du championnat. Ce serait un très bon résultat"

Le Portugais a donné des nouvelles d'Hiroki Sakai sorti à la mi-temps, remplacé par Maxime Lopez, en raison d'une blessure à l'épaule : "Sakai a une petite blessure, mais je pense qu'il sera disponible pour le prochain match. La douleur était immense et on a décidé de le sortir du match. Il avait mal à la clavicule. Ce n'est pas fracturé, mais il y a une petite luxation. Donc nous allons voir pour le prochain match".