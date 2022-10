OM : Veretout, Gerson, son coaching… Tudor répond aux critiques

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Igor Tudor a répondu aux critiques le concernant avant le déplacement à Strasbourg samedi.

Sifflé avant même son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille début août, Igor Tudor a rapidement inversé la tendance grâce à une belle série de victoires, laquelle a permis au club phocéen d’être pendant plusieurs semaines un dauphin solide du Paris Saint-Germain. Mais trois défaites consécutives contre Ajaccio (1-2), Paris (0-1) et Lens (0-1) ont rebattu les cartes.

Tudor n’est plus intouchable

Tudor n’est plus intouchable, et les critiques sur son coaching sont de retour. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Strasbourg en Ligue 1, le technicien croate a tenu à se défendre. "Quand on gagne, on est les plus forts, et quand on perd les plus nuls. C'est le foot, ça a toujours été comme ça. On a perdu nos deux derniers matchs, mais c'était deux bons matchs", a-t-il estimé.

À lire : Strasbourg-OM, diffusion TV, streaming, compos probables…

Contre Lens, l’OM a effectivement très bien joué. Face à Francfort (1-2) mercredi en Ligue des Champions, difficile d’en dire autant. Encore une fois, Tudor n’a pas changé son onze de départ. Encore une fois, il a aligné Jordan Veretout d’entrée malgré plusieurs prestations délicates de l’ancien de la Roma. "Vous posez la question sur Jordan car quand les résultats ne sont pas là, tous les joueurs sont nuls", a-t-il d’abord réagi, avant de défendre son joueur.

Veretout, la réponse de Tudor

"Jordan est un joueur formidable. Il est dynamique, il est intelligent, il anticipe le jeu, a poursuivi l’ancien coach de l’Hellas Vérone. Il lui manque un but mais c'est un très bon joueur." Certains supporters de l’OM, qui préféreraient voir l’ancien Nantais s’asseoir sur le banc pour faire redescendre Mattéo Guendouzi d’un cran et aligner un véritable milieu offensif, ne seront sans doute pas d’accord. Sur le cas Gerson, Tudor va également à contre-courant de l’opinion publique.

Getty

La question Gerson vite balayée

Le milieu de terrain brésilien, qui n’entre pas dans les plans du Croate et qui a fait filtrer ses envies de départ dans la presse, a évidemment fait l’objet d’une question… balayée d’un revers de main par Tudor. "Si on commence avec cette question, c'est une erreur, a-t-il répondu. Il faut penser au match de demain, où on veut tout donner. Demain, il y aura quelques changements, c'est sûr. L'équipe est en forme, il y a une bonne atmosphère, beaucoup de positivité." Vraiment ?