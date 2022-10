Strasbourg - OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match Strasbourg - OM, l’heure du coup d’envoi, les news sur l’équipe : Goal vous explique tout.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1 face à Ajaccio (1-2), Paris (0-1) et Lens (0-1), l’Olympique de Marseille doit impérativement retrouver le chemin de la victoire sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg ce samedi (21h), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Tout autre résultat pourrait permettre à Lens (2e, 27 points), Lorient (3e, 27 points) et Rennes (4e, 24 points) de s’envoler, et à Lille (6e, 22 points) et Monaco (7e, 21 points) de passer devant le club phocéen (5e, 23 points).

La saison passée, Dieng a calmé la Meinau

Mais attention aux Alsaciens, qui auront à coeur d’offrir une victoire à leur bouillant public après un match nul très frustrant à Toulouse (2-2). D’autant plus que le Racing n’a pas encore gagné à la Meinau cette saison, et le peuple strasbourgeois attend cette soirée de gala avec impatience. Les statistiques avantagent malgré tout l’OM, vainqueur lors de ses deux derniers déplacements à Strasbourg, avec un superbe retourné acrobatique de Bamba Dieng lors du dernier en date.

Victoire également impérative pour le Racing

Match très ouvert en perspective, donc, entre deux équipes joueuses. Et match à fort enjeu, aussi. Car si la victoire est impérative pour les Marseillais, elle l’est aussi pour les Strasbourgeois, lesquels pointent à une inquiétante 16e place, avec une petite longueur d’avance sur la lanterne rouge angevine. Rien ne va plus (des deux côtés), faites vos jeux…

Horaire et lieu du match Strasbourg - OM :

● Ville : Strasbourg

● Stade : Stade de la Meinau

● Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Strasbourg - OM ?

Strasbourg - OM

13e journée de Ligue 1

Samedi 29 octobre 2022

21h sur Canal+ Sport 360

Streaming : MyCanal

Prise d’antenne : 20h30 sur Canal+ Sport 360

Le streaming pour voir le match :

Il vous sera aussi possible de voir la rencontre en streaming, en vous connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Strasbourg et de l’OM :

Strasbourg : DDVDN

OM : NVDDD

Les blessés et les absents :

Pour ce déplacement en Alsace, Igor Tudor va devoir composer sans Samuel Gigot, suspendu, tandis qu’Eric Bailly et Pape Gueye, incertains, devraient également manquer la rencontre. En face, Julien Stéphan se retrouve privé d’Alexander Djiku, Karol Fila et Nordine Kandil. En revanche, Ludovic Ajorque pourrait faire son retour dans le groupe strasbourgeois.

Les équipes probables :

XI probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Le Marchand - Dagba, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Delaine - Gameiro, Diallo.

XI probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Veretout, Guendouzi, Tavares - Ünder, Payet - Suarez.

Les statistiques à connaître avant Strasbourg - OM :

● Ce sera la 100e rencontre entre Strasbourg et Marseille en Ligue 1. Le RCSA n’a remporté aucun de ses 13 derniers matches contre l’OM dans l’élite (5 nuls, 8 défaites), sa pire disette actuelle contre un même adversaire en L1.

● Strasbourg a perdu ses 2 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1, autant que lors des 14 précédentes (5 victoires, 7 nuls).

● Strasbourg est l’équipe qui a effectué le plus de matches nuls en Ligue 1 en 2022 (13), c’est 9 de plus que l’OM cette année.

● Marseille s’est incliné lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1, mais n’a plus connu pire série dans l’élite depuis avril 2015 (4).

● Strasbourg n’a remporté aucun de ses 6 matches à domicile en Ligue 1 2022/23 (3 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 6 des 9 derniers de l’exercice 2021/22 (3 nuls).

● Marseille a remporté 10 de ses 16 déplacements en Ligue 1 en 2022 (2 nuls, 4 défaites), ne faisant mieux qu’à 2 reprises sur une année civile dans son histoire : 11 en 1971 et 14 en 2009.

● Strasbourg est l’équipe qui a tenté le plus de tirs à la suite d’une récupération haute sans marquer une seule fois de la sorte dans les 5 grands championnats européens cette saison (22 tirs, 0 but).

● Strasbourg est l’équipe qui a provoqué le plus de hors-jeux adverses en Ligue 1 cette saison (37), alors que Marseille affiche le plus faible total en la matière (12).

● 7 des 19 buts de Marseille contre Strasbourg en Ligue 1 depuis le retour du club alsacien dans l’élite (2017/18) ont été inscrits après la 85e minute de jeu, dont les 2 plus récents (Gerson et Cédric Bakambu lors de la 38e journée de Ligue 1 2021/22).

● Aucun joueur n’a disputé plus de matches sans connaître la victoire en Ligue 1 cette saison que le milieu de Strasbourg Jean-Eudes Aholou (6 nuls, 4 défaites). Marseille est l’équipe qu’il a le plus affrontée sans s’imposer dans sa carrière dans l’élite (7 rencontres – 2 nuls, 5 défaites).