OM, Sampaoli : "Quand il est motivé, Payet nous montre le chemin"

Avant le premier match de la saison contre Montpellier, l'entraîneur argentin a évoqué l'état de forme de Dimitri Payet et le mercato.

L'Olympique de Marseille est ambitieux cette saison. Et pour parvenir à ses fins et répondre aux exigences de ses supporters, encore plus avec le recrutement important réalisé cet été, l'OM aura besoin d'un grand Dimitri Payet. Le meneur de jeu avait été un moteur important de l'OM il y a deux ans quand ils ont terminé juste derrière le PSG en Ligue 1. En grande forme lors de la préparation, Dimitri Payet devra continuer sur cette lancée pour le bien de son équipe. En conférence de presse avant le match contre Montpellier, Jorge Sampaoli a encensé son numéro 10.

"C'est un joueur très important. Quand il a le niveau de motivation et qu'il est prêt physiquement, il nous montre le chemin. Il l'a montré lors de cette préparation. C'est un joueur différent de par son talent et son statut. On espère que ça va continuer pour lui pendant très longtemps, ça permettrait d'unir l'équipe encore plus avec le nombre de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'effectif. C'est le leader technique de ce groupe", a avancé l'entraîneur de l'OM.

Jorge Sampaoli considère que petit à petit son équipe trouve ses marques, même s'il manque encore un peu de temps pour être totalement prêt : "La préparation a été plutôt bonne. Nous sommes une équipe neuve par rapport à la saison dernière. il faut le dire même si la préparation a été meilleure que prévu. Il y aura aussi des difficultés car on a beaucoup de nouveaux joueurs et qu'on a eu peu de temps. Mais on a l'ambition et l'envie d'avoir un bon rendement rapidement avec cette équipe. On a essayé d'autres systèmes comme le 3-2-5 en phase offensive et le 4-4-2 en phase défensive. Mais le plus important, c'est que les gens comprennent notre style et ce que l'on veut faire avec le ballon".

"On recherche des associations entre les joueurs. Être protagoniste avec le ballon et le récupérer une fois qu'on le perd. C'est un style beaucoup plus riche. Il faut que ce style marche dans le temps. (...) Montpellier a un entraîneur qui pense le football de manière différente que celui d'avant. C'est un jeu moins direct, avec plus de football. De par les caractéristiques des joueurs, ça reste une équipe agressive", a ajouté l'Argentin.

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le mercato de l'OM dont il est plutôt heureux, même s'il attend encore quelques renforts complémentaires : "Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque quelques joueurs. On veut 20 joueurs et 3 gardiens. Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins".

"C'est difficile pour un entraîneur à gérer dans ces cas-là et avec un groupe réduit, les joueurs qui ont la tête ailleurs. On veut que ce soit résolu vite, le marché freine les arrivées et les départs, quand on a un petit groupe, c'est un problème, on est bloqué. Concernant Kamara, il est en dernière année de contrat, il doit décider de son avenir et discuter avec le club. Je compte sur lui, jusqu'à ce que le club me dise le contraire. Le mieux est de détecter les joueurs qui ont la tête ailleurs et on doit assumer aussi le fait que certains joueurs sont avec nous et peut-être partiront", a ajouté l'entraîneur argentin.

Enfin, le technicien de l'OM a donné des nouvelles de Milik, qui ne sera pas dans le groupe de sitôt : "Concernant Milik, il va falloir au moins 1 mois et demi pour retrouver le groupe. Cela a été plus long que prévu à cause de l'opération qu'il a eu. Dieng est un joueur avec beaucoup de potentiel. Il va avoir plus de temps de jeu que par le passé. Il a été meilleur pendant la préparation que l'année dernière. Il va participer plus au sein de l'équipe, ce sera le cas pour d'autres joueurs également, parce que le groupe est plus réduit."