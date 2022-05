OM - Sampaoli : "On ne dépend pas des autres, mais de nous"

Avec le faux-pas du Stade Rennais contre le FC Nantes mercredi soir, l'Olympique de Marseille a plus que jamais son destin en main pour se qualifier en Ligue des champions. Les Phocéens vont disputer leur première finale face à un concurrent direct, Rennes, samedi soir, et en cas de victoire, l'OM sera assuré de terminer à minima à la troisième place, bien que la seconde soit l'objectif afin d'être directement qualifié pour la phase de poules. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a reconnu l'importance de battre le Stade Rennais.

"Terminer 3ème, c'est un problème pour nous avec les barrages"

"On essaie de profiter de cette semaine pour récupérer les joueurs touchés lors du dernier match. Notre préparation n'a pas changé par rapport aux résultats d'hier. On ne dépend pas des autres, mais de nous. Il faut maintenir l'avance que nous avons jusqu'au dernier moment, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. On essaie souvent d'utiliser les autres pour se motiver, mais nous devons savoir que notre avenir est entre nos mains. Notre tâche est de gagner à Rennes", a analysé Jorge Sampaoli.

OM : Sampaoli livre ses attentes pour la saison prochaine

"Le match contre Feyenoord peut nous aider. Il faut voir comment on avait su dominer et neutraliser Rennes au match aller. C'est une équipe très forte dans les derniers mètres. Ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants, avec notamment les latéraux qui peuvent jouer très profond. Il faut qu'on parvienne à les faire reculer le plus loin de notre surface. Ce sera un match très difficile, mais aussi décisif pour le club. On veut rester à notre place", a ajouté l'Argentin.

"Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club"

"Le calendrier est dur pour nous, avec deux finales face à des équipes qui se battent encore pour l'Europe. On peut terminer 2e, mais aussi 5e. Ce serait sans doute un problème pour nous de terminer 3e, pour la préparation avec les barrages. On connaît les besoins du club, on sait aussi qu'on a un effectif très jeune pour atteindre cet objectif et qu'on a réalisé une bonne saison", a conclu Sampaoli sur la course à la C1.

OM - Cengiz Ünder : "A Marseille, je retrouve les ambiances les plus folles de la Turquie"

L'Argentin a expliqué sa décision de faire jouer davantage Steve Mandanda lors des derniers matches de Ligue 1 : "La décision est liée à plusieurs facteurs, le sportif et le leadership. Il faut des leaders dans les matchs décisifs. Le choix dans les derniers matchs a été difficile. Ce sont des décisions d'entraîneur, sur le moment, par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement et aux besoins du groupe. C'est très difficile pour moi de choisir entre deux joueurs si importants à ce poste. Pau Lopez a fait une excellente saison, et Steve s'est beaucoup amélioré dernièrement, il est en grande forme. Quand il est en forme, c'est un joueur différent. C'est une excellente concurrence".

Sampaoli veut conserver Saliba

L'entraîneur de l'OM a évoqué son avenir et n'est pas préoccupé par son futur : "J'ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent. Cela affecterai notre quête de l'objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer".

Jorge Sampaoli espère conserver William Saliba, prêté par Arsenal, la saison prochaine : "Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier".

Enfin, l'entraîneur de l'OM, nommé parmi les meilleurs entraîneurs de la saison, a affiché son scepticisme concernant les récompenses individuelles dans le football : "C'est très difficile pour moi d'analyser la valeur d'une récompense. Il y a une montagne d'aspects à prendre en compte, par rapport à chaque club. Une récompense individuelle dans un sport collectif, je ne suis pas très d'accord. Ce sport devient de plus en plus individuel, les egos deviennent de plus en plus importants. Mais bon, ça fait partie du spectacle".