OM - Cengiz Ünder : "A Marseille, je retrouve les ambiances les plus folles de la Turquie"

Prêté par l'AS Roma à l'Olympique de Marseille, l'été dernier, Cengiz Ünder réalise la meilleure saison de sa carrière. Le feu follet turc a déjà inscrit 9 buts en Ligue 1 ce qui constitue un record personnel pour ce joueur qui a évolué en Süper Lig, en Serie A et en Premier League.

Avant une semaine cruciale pour l'OM, avec un déplacement sur le terrain du PAOK Salonique en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence (jeudi, à 18h30) et le choc PSG-OM, dimanche, Ünder a accordé une interview exclusive à nos confrères de La Provence dont voici les meilleurs extraits.

Sur l'ambiance au Vélodrome

C'est en Turquie que j'ai vécu les ambiances les plus folles. Mais je peux vous dire qu'à Marseille, je retrouve ça. Je suis passé par la Roma mais ce n'est quand même pas comme à l'OM. Ici, c'est l'ambiance la plus forte que j'ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j'entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football.

Sur le tifo des South Winners à son effigie pour célébrer son but contre Bordeaux

C'est l'un des événements les plus marquants et les plus exceptionnels que j'ai vécus. Voir ce drapeau turc à Marseille, mon nom… C'était une émotion particulière de voir ce qui avait été réalisé. J'en ai eu des frissons. Il y a eu beaucoup de commentaires dans la presse turque. J'ai reçu énormément de messages. J'étais très fier pour mon pays, pour moi. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. En voyant ça, je me sens redevable: je dois continuer à être performant.

Sur Jorge Sampaoli, son entraîneur

Il a une énergie folle. Il nous la transmet et nous entraîne avec lui. Il a confiance en moi, me stimule et me pousse. Si je suis performant, c'est aussi en partie lié à l'entraîneur, ce qu'il m'inculque. On le ressent à travers l'équipe, l'ambiance est très bonne entre les joueurs. Il sait mener un groupe.

Sur Dimitri Payet, son coéquipier

Durant ma carrière, j'ai évolué avec des joueurs de talent, j'en ai trois en tête : Daniele De Rossi, Edin Dzeko (à la Roma) et Jamie Vardy (à Leicester). Mais Dimitri Payet est peut-être le plus talentueux. C'est un battant, on voit qu'il aime encore jouer au ballon. Je suis très chanceux d'évoluer avec lui. La présence d'un tel élément nous motive.

Sur PSG-OM, dimanche soir, à 21h00

C'est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux. Mais notre objectif, c'est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la 2e place.