OM : Sampaoli justifie sa décision de mettre Mandanda sur le banc

L'entraîneur de l'OM a expliqué sa décision de changer la hiérarchie au poste de gardien de but.

L'Olympique de Marseille réalise un début de saison canon. Jorge Sampaoli a réussi à bâtir une équipe compétitive et séduisante en faisant des choix forts. L'un d'eux date seulement des trois derniers matches : la titularisation de Pau Lopez en lieu et place de Steve Mandanda. L'historique gardien de l'OM a été relégué dans la hiérarchie et va visiblement devoir se battre pour récupérer sa place. En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est expliqué sur le choix de mettre Steve Mandanda sur le banc.

"Nous les entraîneurs, on doit faire des choix pour l'équipe. J'ai pris la décision de mettre Steve sur le banc, elle est peu habituelle mais a permis à Pau de prendre le relai. C'est sûr que Steve est un joueur d'expérience mais je pense qu'il va se battre. Et la concurrence permettra de savoir qui est meilleur que l'autre. L'exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l'équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer", a expliqué l'Argentin.

"La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C'est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s'est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu'on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l'équipe", a ajouté Jorge Sampaoli.

L'entraîneur de l'OM est heureux de l'évolution de son équipe : "La réalité c'est que l'équipe contrôle mieux, attaque mieux et défend mieux. On trouve des hauts standards défensifs qu'on commence à trouver. Il y a encore beaucoup de choses à développer. Contre Rennes, l'équipe a moins bien défendu qu'à Moscou et Monaco, mais elle a attaqué plus. Il y aura des hauts et bas, des choses à corriger et c'est ce qu'on va faire".

Jorge Sampaoli a réfuté les comparaisons avec l'OM de Marcelo Bielsa : "La comparaison est pour moi exagérée, parce que nous avons à peine commencé la saison et nous ne savons pas ce qu'il va se passer avec le calendrier qui est très exigeant. L'OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. Mais on verra comment l'équipe progresse, et si elle ne progresse pas, on va rencontrer des problèmes. Le plus important, c'est que le groupe surpasse les difficultés et il faut travailler pour cela".

L'Argentin a également donné des nouvelles d'Arkadiusz Milik, qui se rapproche du chemin du retour : "Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour. Mais sur le court terme, c'est un risque de le faire jouer. On pensait qu'il jouerait demain mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra revenir dimanche contre Lens."