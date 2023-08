OM : Samir Nasri et Daniel Riolo se paient Marcelino

Ça grogne déjà contre Marcelino après seulement un match officiel à la tête de l’Olympique de Marseille.

L’OM a joué son premier match officiel de la saison. A l’occasion, les Phocéens ont vécu à leur première défaite. Les protégés de Marcelino ont courbé l’échine face aux Grecs de Panathinaïkos (1-0) lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA.

Nasri et Riolo critiquent Marcelino pour ses choix

La défaite dans un match, la faute est avant tout attribuée à l’entraîneur du club perdant. Et c’est le cas ici pour le technicien espagnol nouvellement venu à la tête de l’OM. En dehors de son choix incompris de sortir un attaquant (Pierre-Emerick Aubameyang, 86e) pour passer à une défense à cinq avec Chancel Mbemba alors que le Panathinaïkos venait d'ouvrir le score (1-0), l’ancien coach de l'Athletic Bilbao et du FC Valence a été critiqué pour ses choix de laisser de potentiels titulaires sur le banc.

Ancienne gloire de l’Olympique de Marseille (2004-2008), Samir Nasri critique vivement le choix de Marcelino de ne pas faire jouer Chancel Mbemba. Se saisissant de son compte Twitter, l’ancien milieu de terrain international français (41 capes, 05 buts) pose une question à Marcelino, qui mérite d’être répondu. « On peut m’expliquer pour Mbemba depuis la saison dernière ne joue plus » ? Puisque le Congolais a été laissé sur le banc durant tout le match et n’a fait son entrée qu’à quatre minutes de la fin du temps règlementaire pour remplacer Aubameyang, qui pourrait être laissé au front pour tenter de remettre les pendules à l’heure pour un OM, qui venait de se faire avoir (1-0, 83e).

De son côté, le journaliste Daniel Riolo ne comprend pas non plus le choix du technicien espagnol. Mais avant, l’éditorialiste déplore le manque d’humilité des clubs français en compétitions européennes. « OM…… le boulard… le manque d’humilité de nos clubs en Europe ne cessera donc jamais… », écrit-il assorti de deux émoticônes d’un visage apeuré. « A l’OM il faudra encore combien de temps pour comprendre que faute de bcp mieux, Rongier doit être titulaire ? Incroyable comme ne pas « avoir le bon profil » Est préjudiciable dans le foot du moment.. », a-t-il ajouté.

L’OM reçoit les Grecs dans une semaine au Vélodrome. En effet, Marcelino a le temps pour bien faire ses choix pour ne pas revivre une défaite. Pour espérer passer au tour suivant, les Phocéens devront s’imposer la semaine prochaine par deux buts d’écart. C’est peut-être difficile, mais pas impossible, si l’Espagnol fait les bons choix.