OM, Rothen dézingue Frank McCourt

Jérôme Rothen a tenu des propos cinglants à l’endroit du président de l’OM, Frank McCourt, mardi.

C’est l’heure du bilan à l’Olympique de Marseille. Après une saison ratée marquée par une 8e place au classement, les choses vont bouger dans la cité phocéenne. Mais si les joueurs sont les premiers critiqués pour cet échec, les dirigeants aussi ne sont pas épargnés. Après le président, Pablo Longoria, c’est au tour du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, d’être à la barre du Grand Jugement de l’OM ce mardi. Et l’homme d’affaires américain n’a pas manqué de subir la furie de Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen fracasse un Frank McCourt trop discret à l’OM

Il n’y aura pas de Coupe d’Europe pour l’OM la saison prochaine. Le club phocéen n’a pas pu accrocher la 7e place qualificative pour l’Europe malgré une victoire lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Le Havre (0-2). Si les joueurs et Pablo Longoria sont pris à partie depuis dimanche, Frank McCourt non plus n’a pas échappé aux critiques de Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG reproche notamment au propriétaire marseillais d’être absent aux affaires de l’OM malgré les sous qu’il éjecte dans le club.

« Quand tu es propriétaire d'un club comme l'OM qui vit sa pire saison depuis pas mal d'années, après avoir battu son record de masse salariale, l'absence du propriétaire montre beaucoup de choses qui sont largement insuffisantes dans ce club », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC, ce mardi.

Rothen invite McCourt à monter le ton

Récemment, Christophe Dugarry a reproché à Pablo Longoria d’avoir recruté des joueurs qui n’auraient pas le niveau de l’OM. En plus de cela, l’OM a été secoué par des crises à l’interne durant cette saison. Des décisions prises et des situations gérées par la direction avec un Frank McCourt, toujours en retrait. Mais pour Jérôme Rothen, ce n’est pas admissible que le propriétaire soit autant discret. Le consultant de RMC invite par ailleurs McCourt à s’affirmer sur le terrain.

« Quand tu as mis autant d'argent, tu attends quoi pour montrer ta tête ? C’est quand qu'il va prendre les clés du camion et remettre l'église au milieu du village ? ''Monsieur McCourt, rendez-vous compte que c'est un peu le bordel à l'OM." Cette énergie, c'est important dans la vie d'un club comme l'OM. Il n'a jamais été là. Jamais de l'année », a pesté Rothen.