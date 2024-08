OM, Roberto De Zerbi s’emporte contre ses joueurs

Le ton est monté entre Roberto De Zerbi et les joueurs de l’OM à une semaine de la reprise du championnat.

La Ligue 1 reprend officiellement ses droits le 16 août prochain. Quant à l’OM, le club phocéen lance sa saison avec un choc contre Brest, le samedi prochain. En prélude à ce nouvel exercice, l’Olympique de Marseille a disputé pas moins de cinq matchs de préparation cet été dont le dernier a eu lieu samedi contre Augsbourg. Et malgré la victoire face aux Allemands, Roberto De Zerbi n'était visiblement pas content de ses joueurs.

L’OM ne rassure pas

L’Olympique de Marseille a connu une préparation estivale mitigée. Après avoir démarré par une défaite surprenante contre Nimes (0-2), le club phocéen a enchainé avec deux victoires consécutives contre Toulon (3-0) et Pau (2-0). Mais l’OM a ensuite marqué le pas avec un nul frustrant contre Sunderland (2-2) avant de renouer avec la victoire lors de son dernier match test face à Augsbourg samedi (3-1).

Cependant, la rencontre face au club allemand a encore fait montre les lacunes défensives de l’OM qui encaisse dans un deuxième match successif. Chose qui n’a pas du tout plus à Roberto De Zerbi qui n’a pas hésité à remonter les bretelles à ses joueurs.

Roberto De Zerbi hausse le ton sur ses joueurs

L’OM avait bien commencé la rencontre en prenant deux buts d’avance au bout de vingt-quatre minutes. Mais les hommes de Roberto De Zerbi se sont relâchés en fin de première mi-temps et ont permis aux Allemands de réduire le score. Interrogé par La Provence, Quentin Merlin a révélé que le technicien italien n’a pas laissé cela passer à la pause.

« On s'est senti un peu émoussé, parce que la prépa est très dure. Certes on a fait trente bonnes premières minutes, mais le coach à la mi-temps nous a bien fait comprendre que c'était impossible de se relâcher de la sorte. On apprend aussi en faisant des erreurs », a confié le latéral gauche de l’OM.