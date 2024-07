Les 5 enseignements à retenir du match OM - Nimes (0-2)

L’OM s’est incliné face à Nimes, dimanche, pour la première sortie de Roberto De Zerbi avec le club marseillais (0-2).

C’est déjà la rentrée dans la cité phocéenne. Alors que les entrainements ont repris depuis plusieurs jours, c’est ce dimanche que l’OM a véritablement entamé sa préparation estivale. Le club phocéen était en effet, aux prises avec Nimes sur le terrain du centre Robert Louis-Dreyfus. Pour la première de Roberto De Zerbi, les joueurs marseillais, défaits par les nimois, ont affiché un visage inquiétant à quelques semaines du début de saison.

L’OM décevant, Faris Moumbagna transparent

Ça commence mal pour Roberto De Zerbi. Pour sa première avec l’OM, le technicien italien a déjà connu le goût de la défaite dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille s’est inclinée en amical face à Nimes, pensionnaire de National, sur ses installations. Un but en première période et un autre lors de la seconde, ont suffi au bonheur des Crocodiles. Outre le revers, l’OM n’a pas affiché un visage flamboyant face à son premier adversaire de la pré-saison.

Getty

La prestation décevante de Marseille tient aussi au manque d’inspiration de ses attaquants. Titulaire en pointe, Faris Moumbagna, à qui Roberto De Zerbi compte confier les clés de l’attaque, a été transparent tout au long de la partie. Idem pour Luis Henrique, aligné à gauche et le jeune Keyliane Abdallah qui aura manqué de justesse technique malgré quelques différences sur son côté droit. Derrière, le milieu de terrain n’a pas non plus été au rendez-vous-même si Amine Harit a essayé de sortir du lot, sans réussite.

Balerdi et Brassier présents, Greenwood spectateur

Cependant, tout n’est pas à jeter dans cette défaite, qui reste anecdotique, de l’OM. Sublimé, peut-être ou pas, par le brassard de capitaine, Leonardo Balerdi a été très efficace en défense centrale. Aligné aux côtés de l’Argentin, Lilian Brassier a aussi été au rendez-vous pour sa toute première sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il faut souligner toutefois que Roberto De Zerbi a changé toute l’équipe en seconde période et a accordé du temps de jeu à de nombreux jeunes.

Getty Images

Ainsi, des minots comme Enzo Sternal (17 ans) ou encore Salim Ben Seghir (21 ans) se sont illustrés sous les yeux du technicien italien. De son côté, Mason Greenwood, recrue phare de l’été, n’est pas entré en jeu. Après Nimes, l’OM va poursuivre sa préparation avec d’autres matchs amicaux contre Toulon (mercredi, 18h) et Pau (samedi, 18h) à domicile avant s’envoler en Angleterre pour affronter Sunderland le 3 août, puis en Allemagne pour défier Augsbourg, le 10 août.